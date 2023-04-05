Facebook встроил казуальные многопользовательские игры в видеозвонки – играть пока разговариваете или разговаривать пока играете

Facebook встроил многопользовательские игры в Messenger, в которые можно играть одновременно с видеозвонком. В августе 2022 года социальная сеть объявила о закрытии самостоятельного приложения Facebook Gaming, просуществовавшего два года.

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Игры во время видеозвонка доступны в Messenger для iOS, Android и в Интернете без специальной установки. 14 игр, представленных на запуске, включают старые фавориты, такие как Words With Friends и Mini Golf FRVR, а также более новые игры, такие как Card Wars и Exploding Kittens. Каждая игра рассчитана на то, чтобы в нее могли играть хотя бы двое, максимальное количество участников в каждой игре может различаться.

Игры специально оптимизированы для Messenger. Они снабжены таблицами лидеров и пользовательским интерфейсом, который использует возможности видеосвязи. Необходимо лишь начать видеозвонок в Messenger, выбрать групповой режим и нажать на значок Play, после чего откроется библиотека доступных игр.

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Facebook Gaming сообщает, что в этом году появится больше бесплатных игр. Платформа призывает разработчиков связаться с их менеджерами по работе с партнерами для получения подробной информации о том, как добавлять игры.

Источник: Engadget