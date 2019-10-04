Facebook вынужден будет удалять публикации в странах ЕС, если того потребует суд
Европейский суд постановил, что судьи нижестоящих инстанций могут требовать от Facebook удалить оскорбительные комментарии на своей платформы. Таким образом суд расширил полномочия отдельных стран на блокировку или запрет публикуемой в интернете информации по всему миру.
Суд Евросоюза принял такое решение после того, как председатель группы «зелёных» в парламенте Австрии Ева Главишниг-Пищек (Eva Glawischnig-Piesczek) пыталась через суд заставить Facebook удалить комментарии, которые, по её словам, «наносят ущерб ее репутации». Постановление Европейского суда – это серьёзный удар по крупным технологическим интернет-компаниям, которые продолжают спорить с законодателями по поводу регулирования высказываний в интернете.
«Законодательство ЕС не запрещает провайдеру, такому как Facebook, получать указания удалить идентичные и, при определённых обстоятельствах, равнозначные комментарии, которые ранее были объявлены неправомерными, – говорится в заявлении Европейского суда. – Кроме того, законы ЕС не исключают, что такое решение может оказывать влияние во всём мире в рамках соответствующего международного права».
Согласно постановлению Европейского суда, такие компании, как Facebook и Twitter, не несут ответственности за контент, размещённый на их платформах, однако это не запрещает судам предписывать компаниям удалять нелегальный контент. В конце прошлого месяца тот же суд постановил, что Google не обязана глобально удалять ссылки в соответствии с «правом на забвение».
В Facebook выступили против решения суда, заявив, что оно затрагивает важные вопросы о свободе слова и роли, которую интернет-компании обязаны играть в мониторинге, интерпретации и удалении публикаций, если они окажутся неправомерными в какой-нибудь стране.
Источник: The Verge