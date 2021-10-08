Facebook замедляет разработку и внедрение новых функций из-за «репутационных проверок»

Facebook решила замедлить разработку и выпуск некоторых новых продуктов и функций, чтобы убедиться, что они не вызовут более пристального внимания к компании и не причинят вреда детям.

«Репутационные проверки» появились в связи с тем, что Facebook столкнулась с негативной реакцией общественности и политиков после появления сообщений о собственном исследовании Facebook, показывающем, как Instagram может оказать негативное влияние на психическое здоровье девушек-подростков. Facebook также подверглась критике на слушаниях в Конгрессе, когда был пролит свет на внутренние исследования Facebook, а также на бизнес-модель и алгоритмы компании.

Некоторые из недавних публичных действий и заявлений Facebook подтверждают информацию о том, что сейчас компания проявляет особую осторожность. В конце сентября Facebook объявила, что «приостанавливает» работу над версией Instagram для детей младшего возраста, сославшись на опасения по поводу проекта. Во вторник Марк Цукерберг сказал, что руководители компании будут «глубоко погружаться» в свою текущую работу, чтобы получить более чёткое представление о том, как Facebook пытается внести «важный вклад в обеспечение безопасности, целостности, исследования и продукт».

Facebook также опровергает недавние обвинения и критику в Конгрессе со стороны Фрэнсис Хауген. Цукерберг назвал части её показаний «глубоко нелогичными» и заявил, что в публикациях СМИ неправильно охарактеризованы исследования Facebook. Facebook также заявила, что запретила доступ к своей платформе группе исследователей в сфере прозрачности рекламы и дезинформации потому, что группа неправильно собирала данные. Однако Федеральная торговая комиссия назвала это оправдание «неточным».

Отмечается, что Facebook изучает свои внутренние исследования, которые, по словам некоторых источников, могут быть потенциально опасными, если станут достоянием общественности.

Источник: The Verge