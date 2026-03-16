Особенность AMD RDNA 5 позволит удвоить производительность

AMD сейчас работает над интересной фишкой следующего поколения графических процессоров на архитектуре RDNA, которая позволит выполнять две инструкции за один цикл.





Ожидается, что будущие GPU RDNA 5 получат полностью переработанную архитектуру и оптимизированный алгоритм выполнения инструкций «VOPD3«. В частности, платформа Coelacanth-Dream обратила внимание на новый патч LLVM, направленный на удвоение скорости вычислений за счет использования двухъядерного арифметико-логического блока (VALU), что фактически увеличит вдвое вычислительную мощность FP32.

Технология Dual Issue VALU также была представлена и в RDNA 3 и RDNA 4. Две линии позволяли GPU выполнять две инструкции за один такт. Однако последние поколения компиляторов игровых движков не имели возможности оптимизировать собственный код под работу с Dual-Issue VALU. Поэтому даже при наличии аппаратных возможностей RDNA 4 и 3 не могли эффективно группировать задачи.

Сейчас в RDNA 5 AMD представляет функцию FMA (Fused Multiply-Add), которая упрощает выполнение инструкций по двум линиям. С FMA компиляторы будут легко объединять сложные вычислительные операции и отправлять их на вычислительные линии. Таким образом RDNA 5 может достичь теоретического пика производительности. Геймеры благодаря этому получат более высокую и стабильную частоту кадров в растеризованных играх. Инструкции FMA также будут критически важными для NPU и нагрузок с использованием ИИ, дополняя масштабирование с использованием FSR Diamond и Multiframe Generation.





Источник: wccftech