ФБР арестовало российского хакера, который предлагал $1 млн сотруднику Tesla за содействие в атаке





Tesla и ФБР совместно предотвратили хакерскую атаку на фабрику Gigafactory в Неваде. Об этом говорится в заявлении ФБР.

Согласно информации правоохранительного ведомства, состоялся арест 27-летнего гражданина России Егора Игоревича Крючкова, который был частью группы хакеров-вымогателей. При помощи хакерской атаки они планировали вымогать миллионы долларов у компании из Невады, которая теперь идентифицирована как Тесла.

Крючков въехал на территорию США по туристической визе в июле этого года. После этого он связался с русскоговорящим сотрудником Tesla Gigafactory и несколько раз встречался с ним. Имя сотрудника не называется. В итоге, после нескольких встреч Крючков предложил сотруднику Tesla деньги в обмен на помощь во внедрении вредоносного ПО во внутреннюю компьютерную систему компании. При помощи этого ПО планировалось получить доступ к корпоративным данным Tesla и повлиять на работу компании. Крючков утверждал, что он представлял группу лиц, которая затем будет договариваться с Tesla о выкупе, чтобы не разглашать информацию и не влиять на её операционную деятельность.

Сотрудник Tesla не отказался от предложения Крючкова, но сразу же проинформировал об этом компанию, которая, в свою очередь, связалась с ФБР. После этого ФБР начало спецоперацию с сотрудником, чтобы зафиксировать переговоры и планы хакерской группы по совершению атаки с помощью вредоносного ПО. Сотрудник Tesla и Крючков встречались несколько раз на протяжении августа, чтобы спланировать проведение атаки и выплатить ему вознаграждение за содействие.

В конце концов, Крючков и еще один русскоязычный человек, имя которого не указано в документах, согласились заплатить сотруднику Tesla $1 млн за то, чтобы он разместил вредоносное программное обеспечение на компьютерах компании. Егор Крючков планировал покинуть США через Лос-Анжелес 22 августа. В этот день его арестовали сотрудники ФБР.

Что интересно, благодаря сотрудничеству с работником Tesla ФБР смогло получить информацию о предыдущих атаках, совершённых этой группой. Правоохранители не стали называть конкретные цели предыдущих атак. Однако недавно стало известно, что компания CWT Group заплатила хакерам $4,5 млн после совершения аналогичной атаки с помощью программ-вымогателей в июле. Таким образом, сотрудник Tesla, проявив лояльность и законопослушность, не только помог сберечь деньги компании и предотвратить её возможный простой, но также способствовал расследованию ФБР и по другим случаям атак.

Источник: electrek