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Новости Игры 24.07.2025 comment views icon

Фестиваль фризов от китайской Dark Soul — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Фестиваль фризов от китайской Dark Soul — Wuchang: Fallen Feathers получила лишь 21% положительных отзывов в Steam

Китайскую Wuchang: Fallen Feathers рекламировали как амбициозную action-RPG в стиле Dark Souls — но релиз оказался провальным. Раздел отзывов превратился в сводку технических жалоб.

У Steam игра получила статус «преимущественно негативный», несмотря на то, что на Metacritic оценки были на удивление лояльны — 75/100. Сайты-критики могут говорить одно, но игроки имеют свое мнение: лишь 21% в пользу Wuchang. Через несколько часов после релиза пользователи стали массово жаловаться на ужасную производительность, которая буквально не дает играть.

Вместо плавных кадров мы получили низкий FPS, постоянные фризы, дерганье картинки даже во время обычного передвижения или ударов. И тут многие винят движок Unreal Engine 5. Также особенно плохая ситуация на Steam Deck. Там FPS проседает ниже 30 даже на минимальных настройках, а изображение выглядит размытым из-за агрессивного масштабирования TSR/FSR. Проблемы есть и на консолях -— игроки жалуются на нестабильную производительность и технические баги.

«Игры на UE5 — как рулетка: либо класс, либо провал по производительности. И в этом случае, к сожалению, провал», — пишет один из игроков.

В отзывах немало игроков жалеют, что не попробовали демоверсию перед покупкой, а покупка Deluxe-издания вообще выглядит ошибкой:

  • «Чувствую себя немного дураком. Учитывая нынешнюю ситуацию в геймдеве, должен был бы догадаться, что не стоит покупать Deluxe Edition соулз-лайка, даже не попробовав демку. Но Wuchang выглядела так круто, что я был УВЕРЕН — игра не может провалиться».
  • «Посредственная графика и паршивая производительность. Красотка в роли главной героини — это работает лишь отчасти, если сама игра не полный трэш. Особенно когда есть такая технически отшлифованная игра, как Stellar Blade».
  • «Нет, не буду играть. Ужасная производительность. Еще один фестиваль фризов на UE5 — луз. Буду делать возврат средств».

Несмотря на эти трудности, некоторые пользователи все же хвалят бои с боссами и визуальный стиль, хотя и признают: проекту критически не хватает оптимизации. В комментариях Steam часто повторяется одна мысль — ждать патчей, чтобы не «выбросить на ветер» ₴1 499 на недоделанный тайлт.

Напомним, Wuchang: Fallen Feathers рассказывает о пиратке Учань, которая в темном мистическом мире ищет собственные воспоминания и сражается с мутировавшими существами. В центре истории — болезнь героини, превращающая ее тело в нечто птичье. Но, похоже, пока что игроки сталкиваются не с ужасами сюжета, а с техническими проблемами, ломающими опыт.

Wuchang уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Но если планируешь купить — лучше следи за обновлениями, а то сейчас это скорее фестиваль фризов, чем адекватный релиз.

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