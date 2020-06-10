Files UWP — свежая альтернатива стандартному Проводнику для Windows 10 в стилистике Fluent Design

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Сторонний файловый менеджер Files UWP с открытым исходным кодом выделяется современным дизайном в стиле Fluent Design и представляется весьма достойной альтернативой стандартному Проводнику. Кроме современного дизайна, Files UWP также предлагает ряд дополнительных возможностей, включая поддержку вкладок.

Приложение Files UWP полностью бесплатно и уже доступно для загрузки всем желающим в магазине Microsoft Store, но стоит учитывать, что на данный момент оно находится в стадии бета-тестирования.

Среди интересных особенностей Files UWP можно выделить вкладочный интерфейс с поддержкой множество шаблонов (и еще один на подходе). Также разработчик заявляет о «непревзойденном быстродействии при доступе к файлам». И те, кто успел опробовать приложение, это подтверждают.

Как уже было упомянуто выше, Files UWP — это ПО с открытым исходным кодом. Исходники проекта уже есть на GitHub. Разработчик Files UWP Люк Блевинс призвал небезразличных разработчиков присоединится к проекту и с помощью элементов обратной связи или запросов на GitHub предоставить замечания, идеи и пожелания, чтобы сделать приложение еще лучше.

На данный момент создатель Files UWP работает над внедрением ряда новшеств, таких как улучшенная поддержка OneDrive, расширенный поиск с фильтрами, а также поддержка WSL. Он также планирует релиз финальной версии Files UWP в ближайшие несколько месяцев.

Источник: Neowin