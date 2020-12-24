Firefly Aerospace подписала контракт на четыре запуска с Adaptive Launch Solutions

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Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace c собственником украинцем и офисом в Днепре и Adaptive Launch Solutions (ALS), предоставляющая услуги по интеграции малых космических аппаратов, подписали многолетний контракт, предусматривающий четыре запуска легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha.

Firefly Aerospace разрабатывает двухступенчатую (кислородно-керосиновую) ракету сверхлегкого класса Firefly Alpha с 2017 года. Она способна выводить полезную нагрузку массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту и до 600 килограммов — на солнечно-синхронную. В конструкции ракеты используются композитные материалы, включая углеродное волокно, а также ряд оригинальных решений технология вытеснения (сжатый газ вытесняет горючее и окислитель из баков, позволяя обойтись без турбонасоса) и технология клиновоздушного ракетного двигателя. Стоимость запуска Firefly Alpha — около $15 млн.

Не так давно Firefly Aerospace провела стендовые огневые испытания второй ступени ракеты Alpha для первого тестового запуска. На январь 2021 запланирован первый тестовый запуск ракеты Firefly Alpha.

Первые два запуска по контракту Firefly Aerospace с ALS запланированы на два коммерческих запуска: Alpha Flight 2 и 3. Что конкретно это будут за миссии, не уточняется. Точная сумма контракта тоже не называется.

В начале декабря Firefly Aerospace получила контракт NASA на запуск малых спутников на общую сумму $9,8 млн.

Firefly Aerospace — что это за компания?

В 2014 году Firefly Aerospace, которая тогда называлась FireFly Space Systems, дебютировала с весьма многообещающим проектом легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha на метане. Но, как это часто бывает, проект столкнулся с финансовыми трудностями и в 2017 году основателям пришлось выставить активы и интеллектуальную собственность FireFly Space Systems на продажу. Покупатель нашелся очень быстро, им выступил украинский предприниматель Максим Поляков, а точнее его компания EOS Launcher. Сумма сделки составила $75 млн. После слияния с EOS Launcher FireFly Space Systems была переименована Firefly Aerospace.

В мае этого года Firefly Aerospace открыла в Днепре научно-исследовательский центр, оснащенный самым большим в нашей стране промышленным 3D-принтером для высококачественной печати металлом. Сейчас там работает 120 человек. Также у компании есть офисы в Вашингтоне и Токио.

У Firefly Aerospace есть допуск к использованию стартовой площадки SLC-2W на авиабазе Ванденберг. К концу первого квартала 2021 году компания рассчитывает выполнять по два запуска в месяц.