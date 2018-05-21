В Днепре открыли филиал американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace, который займётся разработками и производством лёгких ракет

На прошлой неделе в Днепре открылся филиал американской компании Firefly Aerospace, которая занимается разработкой лёгких ракетоносителей для запуска грузов в космос. Мероприятие в рамках визита в город посетил Президент Украины Пётр Порошенко.

Главный офис Firefly Aerospace находится в Остине (Техас). Компанию основал предприниматель родом из Украины Максим Поляков. Firefly Aerospace придерживается идеи «Нового космоса» — движения в аэрокосмической отрасли, цель которого — сделать космос более доступным за счёт снижения стоимости запусков. Также в компании хотят преодолеть административные и логистические ограничения, связанные с зависимостью от национальных космических институтов.

Филиал в Днепре будет проводить экспериментальные разработки в сфере технических и естественных наук. Оборудование центра позволяет проектировать, производить и экспериментально отрабатывать элементы конструкции ракетной техники лёгкого класса, такие как Firefly α и Firefly β. Firefly α – это кислородно-газовая ракета, которая должна выводить до 400-500 кг груза на низкую околоземную орбиту и до 225 кг – на солнечно-синхронную орбиту. Версия Firefly β в данный момент находится в разработке на стадии прототипа. Предполагается, что она будет состоять из нескольких Firefly α и будет способна доставлять на орбиту до 1,1 тонны полезного груза.

Источник: Информатор