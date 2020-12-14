Firefly Aerospace с собственником украинцем и офисом в Днепре получила контракт NASA на $9,8 млн

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На днях NASA выбрало три частные компании, которые займутся доставкой на орбиту небольших спутников, включая сверхмалые спутники типа CubeSat, микроспутники или наноспутники, в рамках проекта (Launch Services Program). Среди этих трех компаний, получивших контакты Venture Class Launch Services Demonstration 2 (VCLS Demo 2), оказался стартап Firefly Aerospace c собственником украинцем и офисом в Днепре, который занимается разработкой ракет-носителей.

Что немаловажно, Firefly Aerospace получила самый крупный контракт VCLS Demo 2 на сумму $9,8 млн, тогда как в случае Astra Space и Relativity Space суммы значительно скромнее — $3,9 и $3,0 млн соответственно.

В 2018 году NASA выбрало Firefly Aerospace в числе других восьми финалистов для программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services), нацеленной на стимулирование развития частных посадочных аппаратов и коммерческих сервисов по доставке грузов на Луну. Доставка грузов на Луну на коммерческой основе является частью лунной программы Artemis, к которой недавно присоединилась Украина.

Кратко о компании Firefly Aerospace

В 2014 году Firefly Aerospace, которая тогда называлась FireFly Space Systems, дебютировала с весьма многообещающим проектом легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha на метане. Но, как это часто бывает, проект столкнулся с финансовыми трудностями и в 2017 году основателям пришлось выставить активы и интеллектуальную собственность FireFly Space Systems на продажу. Покупатель нашелся очень быстро, им выступил украинский предприниматель Максим Поляков, а точнее его компания EOS Launcher. Сумма сделки составила $75 млн. После слияния с EOS Launcher FireFly Space Systems была переименована Firefly Aerospace.

В мае этого года Firefly Aerospace открыла в Днепре научно-исследовательский центр, оснащенный самым большим в нашей стране промышленным 3D-принтером для высококачественной печати металлом. Сейчас там работает 120 человек. Также у компании есть офисы в Вашингтоне и Токио.

У Firefly Aerospace есть допуск к использованию стартовой площадки SLC-2W на авиабазе Ванденберг. На прошлой неделе она успешно провела стендовые огневые испытания второй ступени ракеты Alpha для первого тестового запуска.

В январе 2021 года должен состояться первый тестовый запуск ракеты Firefly Alpha, а к концу первого квартала 2021 году компания рассчитывает выйти на два запуска в месяц.