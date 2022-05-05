Fisker анонсировала Project Ronin — спорткар с «самым большим запасом хода среди всех серийных электромобилей». Производство начнется во второй половине 2024 года

Компания бизнесмена Хенрика Фискера анонсировала «инновационный, высокотехнологичный электрический спортивный автомобиль Grand Tourer (GT)», который будет оснащен инновационным аккумулятором, интегрированным в конструкцию. Project Ronin станет третьим электромобилем Fisker после Fisker Ocean и Fisker PEAR.

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«Полностью электрический спортивный GT спроектирован так, чтобы обеспечить самый большой в мире запас хода среди всех серийных электромобилей с максимальной производительностью. Производство запланировано на 2024 год!», – сообщили в компании.

Главная цель Project Ronin — достичь самой большого в мире запаса хода для серийного электромобиля в сочетании с с чрезвычайно высоким уровнем производительности.

«Project Ronin будет демонстрацией наших внутренних инженерных, силовых и программных возможностей», — сказал генеральный директор Fisker Хенрик Фискер.

Кодовое название было вдохновлено одноименным фильмом с его знаменитыми автомобильными погонями.

Разработка концепции Ronin началась в прошлом году с целью создания футуристического GT —туристического спортивного автомобиля, который подходит для дальних поездок с четырьмя взрослыми и их багажом.

Project Ronin оснастят активными аэродинамическими технологиями, некими «уникальными дверями» и «роскошным экологически безопасным веганским интерьером». Fisker намерена представить свой электромобиль в августе 2023 года.

Текущим лидером по «дальнобойнойсти» среди электромобилей считается Lucid Air с запасом хода почти 840 км.