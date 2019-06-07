Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 появился в продаже на Aliexpress по цене $49,99 за 5 дней до официального анонса





Официальная презентация фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4 состоится только через 5 дней, но новинку уже сейчас можно приобрести на Aliexpress. Продавец оценил модель в 1388 грн ($49,99) и обещает бесплатно доставить ее в Украину в течение 25 дней.

На странице указано, что речь идет о предпродаже и отправку осуществят только после презентации 11 июня, однако деньги с карты в процессе оформления списывают. В отделе описания приведены фотографии из утечек, а в разделе технических параметров — ориентировочные характеристики, которые неоднократно всплывали в сети.

Напомним, что по слухам Xiaomi Mi Band 4 оснастят цветным сенсорным экраном с диагональю 0,78-дюйма и разрешением 240×120 точек. Емкость аккумулятора увеличится с 110 мАч до 135 мАч, но с учетом более «прожорливого» дисплей время автономной работы в лучшем случае останется таким же, как у Mi Band 3. Браслет получит более экономичный Bluetooth 5.0 вместо текущего Bluetooth 4.2.

Модель будет предлагаться в версиях с NFC и без него, причем воспользоваться модулем можно будет только в Китае, так что особого смысла покупать его у нас нет. Производитель также обещает, что Xiaomi Mi Band 4 будет более точно отслеживать активность пользователя.

Источник: GSMarena, Aliexpress