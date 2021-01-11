Фитнес-браслет OnePlus Band представлен официально — экран AMOLED, SpO2 и 14-дневная автономность

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Список производителей носимых гаджетов пополнило новое имя — OnePlus, как и ожидалось, сегодня придала официальный статус собственному фитнес-браслету Band. Новинка будет соперничать с популярнейшими браслетами Xiaomi Mi Band, а также Honor Band 6 и прочими.

OnePlus подтвердила информацию из презентации, «утекшей» в сеть за несколько дней до анонса. В ближайшее время устройство начнет продаваться в Индии. Рекомендованная цена OnePlus Band для индийского рынка — 2 799 рупий (1 084 гривен), но на старте будет действовать сниженная цена — 2 499 рупий (968 гривен).

OnePlus Band оснащается сенсорным экраном AMOLED диагональю 1,1 дюйма (126×294 пикселей), для которого доступно 37 различных циферблатов (пять из них предустановлены из коробки) с возможностью гибкой настройки.

Браслет поддерживает 12 видов спортивной активности и опцию Free Training для всех не перечисленных видов спорта и занятий. Также поддерживаются функции пульсометра (отслеживать пульс пользователя в режиме 24/7) и пульсоксиметра (возможность оценки насыщения крови кислородом SpO2), отслеживание сна, а также стандартные возможности управления и отображения уведомлений с подключенного смартфона.

Емкость аккумулятора OnePlus Band — 110 мА·ч, чего должно быть достаточно для 14 дней автономной работы. Также есть защита от воды и пыли (IP68, 5ATM) и поддержка Bluetooth 5.0.

OnePlus Band выделяется малым весом — сам трекер весит 10,3 грамма. Еще 12,3 грамма весит силиконовый ремешок. К слову, на выбор есть ремешки трех цветов: черный, темно-синий и оранжево-серый (оранжевый внутри, серый снаружи). Правда, в комплекте идет только черный, а остальные покупаются отдельно.