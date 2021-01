Фитнес-трекер OnePlus Band полностью рассекречен — характеристики и изображения новинки перед анонсом

OnePlus официально признала существование фитнес-трекера OnePlus Band (предположительное название), опубликовав первое изображение будущей новинки.

Буквально на днях мы узнали, что OnePlus по покорению рынка носимой электроники в действительности шире, чем предполагалось изначально, и вместе со своими первыми умными часами в начале 2021 года производитель выпустит еще и 40-долларовый фитнес-браслет, нацеливаясь на конкуренцию с лидером Xiaomi Mi Band. И вот сегодня производитель опубликовал первый тизер, демонстрирующий часть корпуса будущей новинки.

This year, we are here to help you achieve all your fitness goals and make your life easier.#SmartEverywear

Head to the link to get notified: https://t.co/LUCWvulREa pic.twitter.com/ynLzgyFxku

