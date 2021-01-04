Фитнес-трекер OnePlus Band полностью рассекречен — характеристики и изображения новинки перед анонсом

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OnePlus официально признала существование фитнес-трекера OnePlus Band (предположительное название), опубликовав первое изображение будущей новинки.

Буквально на днях мы узнали, что OnePlus по покорению рынка носимой электроники в действительности шире, чем предполагалось изначально, и вместе со своими первыми умными часами в начале 2021 года производитель выпустит еще и 40-долларовый фитнес-браслет, нацеливаясь на конкуренцию с лидером Xiaomi Mi Band. И вот сегодня производитель опубликовал первый тизер, демонстрирующий часть корпуса будущей новинки.

This year, we are here to help you achieve all your fitness goals and make your life easier.#SmartEverywear Head to the link to get notified: https://t.co/LUCWvulREa pic.twitter.com/ynLzgyFxku — OnePlus India (@OnePlus_IN) January 4, 2021

Сам тизер, как обычно, не дает ясного представления о дизайне, а сама OnePlus не спешит раскрывать детальные характеристики. Впрочем, за нее это сделали инсайдеры.

Как можно видеть, дизайн OnePlus Band весьма обыденный и ничем особенно не отличается от большинства устройств этого класса — капсула с электроникой в силиконовом ремешке на застежке. Насколько надежно браслет будет сидеть на руке, еще вопрос.

Exclusive: OnePlus Band Launching on January 11 in India -24/7 Heart Rate + SpO2 Blood Saturation Monitoring

-Sleep Tracking

-1.1" Touch AMOLED Display

-14 Days Battery

-IP68

-13 Exercise Modes -Around INR ₹2,499 What do you think? 😃 #OnePlus #OnePlusBand #SmartEverywear pic.twitter.com/tCLLwCrrTV — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 4, 2021

Предварительные характеристики и основные возможности OnePlus Band

экран AMOLED диагональю 1,1 дюйма;

поддержка 13 видов спортивной активности;

функции пульсометра (отслеживать пульс пользователя в режиме 24/7) и пульсоксиметра (возможность оценки насыщения крови кислородом SpO2), отслеживания сна;

14-дневная автономность;

защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Изначально OnePlus Band выйдет на рынке Индии, где будет предлагаться по цене 2 499 рупий (34 доллара США). Его анонс ожидается 11 января.