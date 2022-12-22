FlixBus впервые запустил автобусный маршрут из Украины в Германию – линию Киев-Берлин

Крупнейший оператор автобусных перевозок Европы FlixBus сообщил об открытии первой прямой автобусной линии из Украины в Германию: Киев – Берлин. Отмечается, что эта линия получила номер N3207 и полный маршрут: Киев – Житомир – Ровно – Львов – Берлин.

Первая поездка по этому маршруту состоялась 22 декабря из Киева. В общей сложности автобусы по маршруту N3207 будут отправляться 4 раза в неделю:

из Киева – в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье;

из Берлина – в понедельник, вторник, пятницу и субботу.

Время в пути составляет 24,5 часа с учётом остановок и заложенным временем на пересечение границы. Партнёром FlixBus на этой линии стал перевозчик ООО «Автоэкспресс», уже работающий на другой линии FlixBus – из Киева в Прагу.

Новая линия открывает широкие возможности пассажирам для построения более длинных маршрутов с пересадками. Берлин – один из крупнейших транспортных хабов FlixBus в Европе. Ежедневно из этого города отправляется около 130 рейсов FlixBus, в том числе в примерно 100 городов в Германии.

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«FlixBus как компания родилась в Германии, и соединение Киева и Берлина по прямому маршруту – это символическое событие для нас. Кроме того, Берлин входит в ТОП-5 городов с самым большим спросом среди украинских пассажиров. – комментирует Михал Леман, директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии. – После того, как мы добавили этот рейс, билеты на первые рейсы из Берлина в Киев и Львов были полностью забронированы за несколько дней».

На сегодня FlixBus уже имеет 15 линий из Украины, 7 из которых были открыты после начала полномасштабной войны. Компания направляет маршруты из Украины в 6 стран Европы: Германию, Польшу, Чехию, Венгрию, Словакию и Австрию.

Билеты на автобусы FlixBus можно бронировать онлайн на сайте, через мобильное приложение FlixBus или партнёрские туристические агентства.