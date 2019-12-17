FlixBus запустил карпулинговую платформу для поиска автомобильных попутчиков FlixCar





Как и ожидалось ранее, FlixMobility, материнская компания брендов FlixBus и FlixTrain, объявила о запуске нового сервиса по поиску автомобильных попутчиков (карпулинга) под названием FlixCar. Первой страной для запуска стала Франция, при этом новый продукт является полностью бесплатным и дополнит автобусную сеть FlixBus.

Опросы, проведенные среди пользователей карпулингових услуг во Франции, показали, что 9 из 10 пользователей (86%) ждут альтернативу платформе, которую они используют, а 8 из 10 пассажиров и водителей карпулинга (78%) готовы поменять ту платформу, которой они пользуются сейчас (наверняка многие упоминали BlaBlaCar, конкурировать с которым и будет новый сервис от FlixBus).

Представители FlixCar напомнили, что являются бесплатным сервисом, который не берет никаких комиссий у пользователей, расчет происходит только между пассажиром и водителем. Кроме того создатели стремятся сделать процесс пользования платформой как можно более простым. Пользователи, которые сейчас пользуются услугами карпулинга через другие платформы, смогут перенести свой предыдущий опыт и оценки из них на платформу FlixCar.

«Благодаря новому сервису наши пассажиры смогут совмещать поездки на автобусе с карпулингом, особенно чтобы добраться до городов, в которых пока не открыты линии FlixBus, или куда невозможно добраться другими средствами общественного транспорта, –комментирует Михал Леман, управляющий директор FlixBus в Польше и Украине – Мы хотим, чтобы FlixBus воспринимали не просто как автобусную сеть, а как платформу мобильности».

Таким образом, FlixCar дополнит автобусную сеть FlixBus, благодаря чему с помощью карпулинга можно будет отправиться по маршрутам на средние и дальние расстояния, которых на данный момент нет в сети FlixBus. Карпулинг также удобен для планирования путешествий в последний момент, тогда как поездки на FlixBus можно бронировать заранее.

Напомним, что недавно FlixBus запустил первый в Украине брендированный «зеленый» маршрут Одесса-Пльзень с остановками во Львове, Кракове и Праге.

Источник: FlixBus