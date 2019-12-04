FlixBus запустил первый в Украине брендированный маршрут Одесса-Пльзень с остановками во Львове, Кракове, Праге и др.





Европейский оператор автобусных перевозок FlixBus объявил об открытии первой в Украине полностью «зеленой» линии, автобусы которой имеют фирменное брендирование и полностью соответствуют стандартам FlixBus.

Новая линия соединит Одессу с городом Пльзень (Чехия), с остановками в Кракове (Польша), Оломоуце, Брно и Праге (Чехия). Автобусы будут курсировать 5 дней в неделю начиная с 11 декабря 2019 года и будут проезжать Умань, Винницу, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

На новой линии будут работать четырех/пятилетние автобусы Setra, с брендированием от FlixBus, разработанным специально для Украины. Каждый автобус соответствует стандартам компании по комфорту поездки, включая туалет в салоне, систему кондиционирования, электрические розетки, удобные сиденья с дополнительным местом для ног и бесплатный Wi-Fi в течение всего путешествия.

Водители одеты в фирменную зеленую форму и прошли обучение от специалистов FlixBus. Посадка в автобус производится через регистрацию водителем QR-кода. Автобусным партнером, который обеспечивает работу новой линии, стала компания Regabus. Согласно бизнес-модели FlixBus, местный партнер отвечает за операционные вопросы – качественную работу автобусов и водителей, а FlixBus заботится о технологиях, оформлении билетов, обслуживании клиентов, занимается планированием сети, а также маркетингом и продажами.

Пассажиры, которые путешествуют из Украины, не ограничены теми городами, с которыми у зеленых автобусов есть прямое сообщение. Так, новая линия проходит через Краков и Прагу, которые являются крупными транспортными хабами FlixBus. Оттуда для украинских пассажиров открываются рейсы в еще более 300 европейских городов. В частности, из Кракова ежедневно отправляются 150-160 автобусов FlixBus в более 100 городов, включая Амстердам, Сплит, Вену, Мюнхен, Милан. В Праге с автовокзала Флоренц ежедневно отправляются более 200 рейсов FlixBus, 70% из которых – международные, а 30% – едут в другие города Чехии.

«Среди преимуществ полностью зеленых линий – то, что FlixBus несет ответственность за своевременное прибытие этих автобусов и обеспечивает полную поддержку пассажиров. Таким образом, вы можете купить билет с пересадкой и быть уверенным, что доберетесь до конечного пункта назначения, – прокомментировал запуск Михал Леман, управляющий директор FlixBus в Польше и Украине. – Если у вас есть билет с пересадкой, а автобус первой части вашей поездки задерживается – например, на границе – то компания перебронирует следующую часть вашей поездки на ближайший доступный рейс».

Михал Леман также объявил о специальной распродаже билетов на линию Одесса-Прага-Плзень в честь запуска: До 8 декабря включительно билеты на новую линию можно купить по цене от 99 грн, для поездок в промежутках 11-15 декабря 2019 и 28 января-28 февраля 2020. Купить акционные билеты можно на сайте www.flixbus.com.ua или через мобильное приложение FlixBus.

В компании также отметили, что по состоянию на декабрь 2019 года FlixBus в Украине имеет 3 автобусных партнера, которые обеспечивают прямые рейсы в 37 городов. За 6 месяцев автобусы на украинско-европейских линиях проехали 2,2 млн км. Сегодня Украина имеет прямые линии FlixBus с Польшей, Германией, Венгрией, Австрией и Чехией. В Украине оператор представлен в девяти областях: Киевской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской.

Михал Леман также представил планы для украинской сети FlixBus в 2020 году. Так, в компании планируют увеличить количество своих линий в Польше, Германии, Чехии и Венгрии, а также запустить новые линии из Украины в южную Европу и страны Балтии. Также FlixBus в 2020 году планируют добавить новые украинские города к сети международного сообщения и запустить внутренние перевозки по Украине.

Источник: FlixBus