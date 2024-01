«Джокер из Флориды» больше не хочет судиться с Rockstar — предлагает вместе поработать над озвучкой «себя» в GTA VI

Лоуренс Салливан, он же Florida Joker, никак не успокоится от того, что увидел похожего на себя персонажа с татуировками на лице в трейлере Grand Theft Auto VI. Сначала он предлагал Rockstar Games «поговорить», в начале года уже требовал $10 млн, а теперь, похоже, готов сотрудничать с разработчиками игры.

Florida Joker опубликовал видео в X, где предлагает Rockstar озвучить его персонажа в GTA 6 характерной болтовней. Уделить ему больше времени в игре и дать возможность заработать на кусок хлеба. Похоже, предыдущие ультиматумы не сработали.

Update 6: Florida Joker is now asking Rockstar for a deal to voice his character in GTA 6: “I’m really not trying to sue y’all, but if I got to, I will.” https://t.co/Hse0ABLDaB pic.twitter.com/bAvDLMaUhD

