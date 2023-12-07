Реальный Florida Joker предлагает Rockstar «поговорить» за похожего персонажа с татуированным лицом из трейлера GTA VI

Анонс трейлера Grand Theft Auto VI не только стал рекордсменом по вниманию аудитории в первые сутки, игра продолжает подбрасывать инфоповоды уже после того, как все посмотрели трейлер впервые. Видеоряд наполнен отсылками к реальным видео из Флориды, и вот один из них, человек с татуированным лицом в тюремной робе Florida Joker ответил Rockstar Games.

Florida Joker — это 30-летний Лоуренс Салливан, кадры с которым завирусились в 2017-м. Его арестовывали во Флориде в 2017, 2018 и 2022 годах (но во всех статьях о нем пишут, что «ничего серйозного»). Лоуренс записал видео в Tiktok, где предложил Rockstar Games поговорить. О чем именно не уточнил.

Вы знаете, что у них есть этот персонаж с татуировками на лице, вы знаете, кем они его вдохновили. Мной, просто посмотрите на меня, Флорида Джокер, Майами Джокер, вы знаете, о чем я говорю. GTA, надо поговорить.

Florida joker reacts to the GTA 6 trailer after Rockstar used his appearance: “We gotta talk.” Do you think he’s gonna sue Rockstar? pic.twitter.com/tnE3JxfP3R — GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 6, 2023

Салливан был, пожалуй, самым известным человеком, которого пародировали Rockstar. И если он хочет судиться, это не очень хорошая идея для него. Последней, кто подавал иск на студию за использование своей внешности, была Линдси Лохан в отношении GTAV. Однако, после 4 лет судебной тяжбы иск был отклонен. Однако если он стремится популяризировать свои соцсети, не зря повторяя свои псевдонимы, — то почему бы и нет.