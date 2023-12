Реальный Florida Joker предлагает Rockstar «поговорить» за похожего персонажа с татуированным лицом из трейлера GTA VI

Анонс трейлера Grand Theft Auto VI не только стал рекордсменом по вниманию аудитории в первые сутки, игра продолжает подбрасывать инфоповоды уже после того, как все посмотрели трейлер впервые. Видеоряд наполнен отсылками к реальным видео из Флориды, и вот один из них, человек с татуированным лицом в тюремной робе Florida Joker ответил Rockstar Games.

Florida Joker — это 30-летний Лоуренс Салливан, кадры с которым завирусились в 2017-м. Его арестовывали во Флориде в 2017, 2018 и 2022 годах (но во всех статьях о нем пишут, что «ничего серйозного»). Лоуренс записал видео в Tiktok, где предложил Rockstar Games поговорить. О чем именно не уточнил.

Florida joker reacts to the GTA 6 trailer after Rockstar used his appearance: “We gotta talk.”

Салливан был, пожалуй, самым известным человеком, которого пародировали Rockstar. И если он хочет судиться, это не очень хорошая идея для него. Последней, кто подавал иск на студию за использование своей внешности, была Линдси Лохан в отношении GTAV. Однако, после 4 лет судебной тяжбы иск был отклонен. Однако если он стремится популяризировать свои соцсети, не зря повторяя свои псевдонимы, — то почему бы и нет.

The last time someone tried to sue R* for using their likeness was famously Lindsay Lohan in GTAV. However, the suit was eventually dismissed after 4 years of legal battle.

Source:https://t.co/SWseU2uqDs pic.twitter.com/4rStOwDOzS

— GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 7, 2023