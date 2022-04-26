Фонд Илона Маска Carbon Removal XPrize присудил 15 командам награду в $1 млн за технологии улавливания углекислого газа

15 команд из девяти стран получили награду в $1 млн на этапе конкурса XPrize Carbon Removal за инновации и масштабирование решений для борьбы с изменением климата. Абсолютные победители получат $80 млн в 2025 году, а общий фонд конкурса – $100 млн.

Конкурс XPrize Carbon Removal учредили для поиска путей по удалению углерода и восстановлением баланса углеродного цикла Земли. Конкурс, финансируемый Илоном Маском и Musk Foundation, является крупнейшим поощрительным призом в истории. Победители этапа представляют Австралию, Канаду, Францию, Исландию, Кению, Нидерланды, Филиппины, Великобританию и США. В отличие от предыдущих призов, каждая команда по-прежнему имеет право участвовать в соревнованиях и выиграть главный приз.

По замыслу конкурса, любое решение может иметь место, если оно действительно работает, обеспечивает чистые отрицательные выбросы и надежно улавливает углекислый газ в течение не менее 100 лет.

Процесс подачи заявок был чрезвычайно сложным: из 1133 команд выбрали всего 287, отвечающих критериям для присуждения промежуточных наград. 70 экспертов-рецензентов проверили и оценили предложения на предмет их научной обоснованности и отобрали 60 лучших команд. Судьи тщательно изучили операционные планы, данные о производительности, анализ жизненного цикла и оценки затрат, чтобы в конечном итоге выбрать 15 лучших команд, которые получат промежуточную награду Milestone Awards в размере $1 млн.

«Год спустя мы уже видим положительное влияние премии: сотни групп работают над широким спектром перспективных решений по удалению углерода. Не просто идеи, а планы разработки и развертывания, а это именно то, что нам нужно». Марсиус Экставур, главный научный сотрудник и вице-президент по вопросам климата и окружающей среды XPrize

С этого момента все результаты обнуляются, и открывается регистрация для любой команды, заинтересованной в участии в соревновании. Регистрация закрывается 1 декабря 2023 года. Для получения главного приза команды должны продемонстрировать работающее решение в масштабе не менее 1000 тонн, удаляемых в год, смоделировать свои затраты в масштабе 1 млн тонн в год и показать путь к достижению масштаба гигатонн в год в будущем. Победитель Гран-при и занявшие второе место будут объявлены в День Земли 2025 года.