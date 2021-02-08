Илон Маск выделит 100 миллионов долларов на проведение нового конкурса X Prize по созданию технологии улавливания углекислого газа





Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выделит 100 миллионов долларов личных средств на новый конкурс некоммерческой организации X Prize Foundation на создание технологии улавливания углекислого газа. Сам конкурс, который будет открыт для команд со всего мира, стартует 22 апреля и продлится четыре года.

22 января Илон Маск коротким сообщением в твиттере объявил о намерении выделить 100 миллионов долларов на конкурс по разработке системы улавливания углекислого газа, пообещав раскрыть все детали на следующей неделе. Но подробности сообщили только сегодня, 8 февраля.

Как и ожидалось, организацией конкурса займется Xprize Foundation, известная подобного рода высокотехнологическими конкурсами. В 2018 году Xprize уже проводила аналогичный конкурс — тогда призовой фонд в 20 миллионов долларов разделили пять проектов-финалистов.

Конкурс, как отмечалось выше, стартует 22 апреля, в День Земли. Желающие принять участие в соревновании должны подать заявку, заполнив форму на сайте конкурса.

Первый этап конкурса завершится через 18 месяцев после старта — судьи отберут 15 лучших проектов и выделят на каждый по 1 миллиону долларов, которые перейдут в финал. Еще по 200 тысяч долларов получат 25 студенческих команд. Тройка финалистов получит суммарно 80 миллионов долларов: первое место — 50 миллионов долларов, второе место — 20 миллионов, а третье — 10 миллионов.

«Мы хотим оказать действительно значимое влияние и добиться отрицательного значения углеродного баланса, а нейтралитета. Это не теоретическое соревнование; нам нужны команды, которые будут создавать реальные системы, способные оказывать измеримое влияние и масштабироваться до гигатонного уровня. И достичь цели что бы то ни стало. Время не ждет». Илон Маск, глава Tesla и SpaceX

Участники должны будут продемонстрировать решение, способное извлекать углекислый газ непосредственно из атмосферы или океанов и блокировать его навсегда экологически безопасным путем. По условиям конкурса, рабочие прототипы должны извлекать минимум 1 тонну углерода в день с возможностью масштабирования до гигатонны. Проекты будут оцениваться по разным критериям, включая экономическую целесообразность, экологическую пользу и долговечность. Полные условия конкурса будут опубликованы 22 апреля.

Как мы неоднократно отмечали ранее, идея создания системы улавливания углекислого газа для снижения его выбросов углекислого в атмосферу и губительного влияния на экологию (выбросы углекислого газа считаются одной из нескольких возможных причин глобального потепления) отнюдь не нова. За последние два десятилетия появилось огромное число соответствующих инициатив и компаний, занимающихся разработкой таких технологий. Например, исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) в 2019 году представили проект системы улавливания CO 2 , способной снизить выбросы грузовиков на 90%. А сколько было заводов по переработке CO 2 в топливо и не сосчитать.

В начале 2020 года Microsoft объявила о намерении перейти к отрицательному уровню эмиссии углерода к 2030 году и в прошлом месяце она впервые рассказала, насколько удалось продвинутся к достижению этой цели — она заключила контракты на улавливание 1,3 миллиона метрических тонн CO 2 , или 11% от общего объема выбросов по итогам 2020 года.

В начале года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index, потеснив основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса, возглавляющего рейтинг с 2017 года, на второе место. К слову, Безос в прошлом году решил выделить 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата.