Ford запатентовал беспилотный полицейский автомобиль, который умеет самостоятельно находить, преследовать, принудительно останавливать и штрафовать нарушителей ПДД

Пока остальные автопроизводители занимаются разработкой беспилотных автомобилей широкого назначения, американский Ford решил копнуть глубже и запатентовал автономный… полицейский автомобиль. Такое средство передвижения сможет работать как в паре с человеком-полицейским, так и самостоятельно – наблюдая за порядком на дорогах и преследуя нарушителей.

Для определения нарушителей такой беспилотник может использовать собственные камеры и радары или же подключаться к сети установленных на магистралях камер. Заметив нарушителя, умный полицейский автомобиль отправит ему соответствующее уведомление, а если он не остановится по требованию, то робот-полицейский сможет даже удаленно принудительно остановить его у края обочины (естественно, для этого оба автомобиля должны быть оснащены соответствующими интерфейсами и исполнительными устройствами).

Установив беспроводное соединение с подозреваемым, робомобиль сможет уточнить режим движения подозреваемого (автономный или ручной), запросить фотографию водителя для его идентификации и уточнить всю необходимую информацию, включая криминальное прошлое водителя и перечень полученных им штрафов. Основанная на искусственном интеллекте система сможет обучаться на реальных дорожных ситуациях и точно определять, было совершено нарушение или беспилотник/водитель действовал в соответствии с ситуацией (к примеру, пытался избежать аварии).

Отметим, что представить себе подобную систему, действующую в эпоху развития автономных автомобилей очень легко, скорее всего так и будет происходить процесс полицейского контроля спустя несколько десятков лет в развитых странах.

Доказательством может служить соответствующий проект в Дубае, где полиция уже вывела на улицы миниатюрные беспилотные электромобили Otsaw O-R3, способные распознавать лица и преследовать преступников.

Источник: Techcrunch