Фото дня: работающий Samsung Galaxy S20+ 5G живьем





Samsung Electronics уже разослала приглашения представителям СМИ на свою пресс-конференцию Galaxy Unpacked, где состоится официальная премьера следующего флагманского смартфона корейского производителя. В принципе, и до этого момента мало кто сомневался в том, что он будет называться именно Samsung Galaxy S20, а не Samsung Galaxy S11. И не сказать, что дизайн новинки представлял собой какой-то секрет, ведь до сегодняшнего дня мы видели немало изображений. Однако теперь отпали последние сомнения — главный редактор известного сайта XDA-Developers Макс Вайнбах опубликовал живые фото работающего инженерного прототипа Samsung Galaxy S20+ 5G. Они подтверждают и название, и дизайн грядущей новинки.

Таким образом, да, Samsung решила добавить к названию следующего флагмана Galaxy S сразу цифру 20, тем самым нарушив логическую последовательность. Всего в рамках новой серии ожидается три основные модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra. То есть, вместо новой компактной на замену нынешней Galaxy S10e производитель решил выпустить более крупную Galaxy S20 Ultra. По сути, новая линейка по наполнению перекликается с конкурирующей серией iPhone 11.

Возвращаясь к средней версии Samsung Galaxy S20+ с поддержкой 5G (ожидается и вариант с 4G), внимание на себя обращает четыре объектива в основной камере, тогда как ранее говорилось о пяти. Как можно видеть, одно из посадочных мест в прямоугольном блоке занято… микрофоном. Предположительно, благодаря этому качество записи звука при видеосъемке будет заметно выше, чем у предшественников. Кроме стандартного широкоугольного объектива, в комплекте ожидается «телевик», «макро» и «сверхширик». Подробнее о возможностях камеры Galaxy S20, которая станет едва ли не главной особенностью нового флагмана, мы рассказывали здесь.

Само собой, Samsung Galaxy S20+ 5G получил большой экран с минимальными рамками. По предварительным данным, его размер — 6,7 дюйма по диагонали.

Информатор редактора XDA-Developers, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что экран Galaxy S20+ 5G закруглен не так сильно, как у Galaxy S10+, и в руке в целом он «ощущается плоским», по аналогии с Google Pixel 2 XL. Вырез под фронтальную камеру аккуратнее и меньше, чем у Galaxy Note10. Еще одна особенность новой модели — отсутствие выделенной клавиши активации помощника Bixby.

Подробностей о технических характеристиках пока нет. Но в одном можно быть уверенным: платформа — Qualcomm Snapdragon 865 или Exynos 990 в зависимости от региона.

Следующая крупная презентация Galaxy Unpacked пройдет 11 февраля 2020 года в Сан-Франциско. Мероприятие стартует в 21:00 по Киеву и, как обычно, будет транслироваться в прямом эфире, так что можно будет следить за анонсами в реальном времени. Помимо серии Samsung Galaxy S20, также ожидается нашумевшая раскладушка Samsung Galaxy Z Flip с гибким экраном и полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.

Источник: XDA-Developers