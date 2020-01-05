Официально: Следующая крупная презентация Samsung Galaxy UNPACKED состоится 11 февраля





Компания Samsung Electronics сегодня объявила точную дату следующей крупной пресс-конференции серии UNPACKED, посвященной анонсу новых флагманских смартфонов серии Galaxy. Мероприятие состоится 11 февраля в Сан-Франциско.

В этот день нам покажут «новые, инновационные устройства, которые определят следующее десятилетие развития мобильной индустрии». Что интересно, ровно за день до официальной публикации короткий тизерный ролик просочился в сеть по ошибке — его заметил журналист XDA-Developers на официальном канале Samsung в сервисе Vimeo.

На этом мероприятии будут анонсирована новая линейка флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20. Все последние данные указывают на то, что Samsung решила не соблюдать преемственность в обозначениях и назвать новый флагман именно Galaxy S20, а не Galaxy S11. Якобы Galaxy S20 является более созвучным и удачным названием с учетом 2020 года.

Как ожидается, Samsung представит в рамках серии три основные модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Samsung Galaxy S20 Ultra. Базовая Samsung Galaxy S20 получит экран диагональю 6,2 дюйма, средняя Samsung Galaxy S20+, а самая крупная Galaxy S20 Ultra — экраном диагональю 6,9 дюйма. Судя по всему, нынешний компактный флагман Galaxy S10e окажется первым и последним в своем роде. Во всех моделях будут использоваться дисплеи с частотой обновления изображения 120 Гц. Ранее энтузиасты обнаружили в свежей сборке оболочки One UI подтверждение того, что у пользователей будет возможность переключаться между режимами 60 и 120 Гц.

Главной особенностью новых смартфонов Galaxy S20 станет основная камера, которая должна вывести качество мобильной съемки на принципиально новый уровень. Энтузиасты с сайта XDA Developers, которые никогда не устают копаться в прошивках, обнаружили новую порцию сведений, проливающих свет на особенности камеры устройства.

Появится несколько новых режимов съемки. Один из них — режим видеосъемки Directors View, в котором пользователи смогут плавно переключаться между разными объективами прямо в процессе записи видео. Режим Single Take Photo адресован ленивым фотографам; в этом режиме камера сможет самостоятельно определять, когда необходимо захватить одно фото, чтобы оно вышло наиболее удачным. Функциональность, по сути, станет аналогом режима Photobooth у смартфонов Google Pixel. Также будет профессиональный режим съемки видео Pro Video с возможностью ручной настройки экспозиции, светочувствительности, цветовой тона и прочих настроек. Наконец, появятся новые эффекты для портретного режима (Artify, Mono, Side Light и Vintage).

Смартфоны Galaxy S20 будут базироваться на однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 865 и Exynos 990, в зависимости от региона.

На мероприятии серии Unpacked 11 февраля также ожидается анонс следующего гибкого смартфона Galaxy Fold 2, который в отличие от оригинального Fold будет раскладушкой, как дебютировавший в прошлом месяце Motorola Razr 2019, и тоже должен получить 108-Мп камеру с пятикратным оптическим зумом. Если верить слухам, Galaxy Fold 2 будет предлагаться по более доступной цене — ниже $1000.

Само мероприятие начнется в 21:00 по Киеву и, как обычно, будет транслироваться в прямом эфире, так что можно будет следить за анонсами в реальном времени.

Источник: Samsung