Фото коробки референсной видеокарты NVIDIA RTX 4070 раскрыло её характеристики

NVIDIA выпустила или собирается выпустить видеокарты RTX 4070 эталонного дизайна. Ютуб-канал RedGamingTech поделился эксклюзивными фотографиями коробки для еще не анонсированной видеокарты. Хотя самой карты внутри не было, это подтверждает, что NVIDIA работала над референтным дизайном графического адаптера. Напомним, недавно выпущенная RTX 4070 Ti не имеет референсного варианта.

Наличие коробки само по себе не означает, что видеокарта уже вышла или даже когда-либо выйдет. Однако характеристики, указанные на коробке позволяют получить представления о принципиальных возможностях RTX 4070. Впрочем, всё может быть – инсайдер kopite7kimi подтвердил не только референсную RTX 4070, но и RTX 4060 Ti в аналогичном исполнении.

RTX 4060 Ti FE can also use this cooler. 😁

Maybe RTX 4070 FE is PG141-SKU344.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) January 10, 2023