Фото коробки референсной видеокарты NVIDIA RTX 4070 раскрыло её характеристики

NVIDIA выпустила или собирается выпустить видеокарты RTX 4070 эталонного дизайна. Ютуб-канал RedGamingTech поделился эксклюзивными фотографиями коробки для еще не анонсированной видеокарты. Хотя самой карты внутри не было, это подтверждает, что NVIDIA работала над референтным дизайном графического адаптера. Напомним, недавно выпущенная RTX 4070 Ti не имеет референсного варианта.

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Наличие коробки само по себе не означает, что видеокарта уже вышла или даже когда-либо выйдет. Однако характеристики, указанные на коробке позволяют получить представления о принципиальных возможностях RTX 4070. Впрочем, всё может быть – инсайдер kopite7kimi подтвердил не только референсную RTX 4070, но и RTX 4060 Ti в аналогичном исполнении.

Congratulations!

RTX 4060 Ti FE can also use this cooler. 😁

Maybe RTX 4070 FE is PG141-SKU344. — kopite7kimi (@kopite7kimi) January 10, 2023

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Данные на коробке подтверждают использование 16-контактного разъема и необходимость переходника с 2х8 на 16 для более ранних блоков питания. Упаковка также раскрыла ширину видеокарты – 112 мм. В RTX 4070 используется графический процессор AD104-250 или AD104-251 с 5888 ядрами CUDA совместно с 12 ГБ памяти GDDR6X на 192-битную шине. Уменьшенное количество ядер по сравнению с RTX 4060 Ti позволило NVIDIA снизить энергопотребление карты до уровня 200-250 Вт. Сайт VideoCardz собрал известные характеристики RTX 4070 Ti, RTX 4070 и RTX 4060 Ti в таблицу:

Массовое производство графического процессора AD104-250 запланировано на вторую половину февраля, что обычно означает поступление на рынок через несколько недель. Предварительно, видеокарты RTX 4070 и RTX 4060 Ti ожидаются в первой половине 2023 года.