Новости

NVIDIA на CES 2023: видеокарты RTX 4000 для ноутбуков, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобилей и DLSS для масштабирования видео

NVIDIA на CES 2023: видеокарты RTX 4000 для ноутбуков, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобилей и DLSS для масштабирования видео

Презентацию NVIDIA, подготовленную для выставки CES 2023, открыл не глава компании Дженсен Хуанг, а Джефф Фишер, старший вице-президент по играм. Он рассказал не только о видеокартах, но и о множестве умных технологий и их внедрении.

Помогаем

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

NVIDIA Джефф Фишер

Видеокарты NVIDIA RTX 4000 для ноутбуков

Мобильная серия графических процессоров NVIDIA RTX 4000, основанная на архитектуре Ada Lovelace, будет поддерживать энергосберегающую технологию Max-Q 5-го поколения. Поддержка включает использование памяти GDDR6 со сверхнизким напряжением и трехскоростные контроллеры памяти.

NVIDIA Max-Q 5

Архитектура поддерживает ведущие интеллектуальные технологии обработки графики, такие как масштабирование DLSS 3. Компания представила мобильные видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 для энтузиастов, а также графические процессоры среднего уровня RTX 4070, 4060 и 4050.

RTX 4090

Видеокарта NVIDIA RTX 4090 для ноутбуков основана на графическом процессоре AD103 с 9728 ядрами CUDA. Такая конфигурация уже используется десктопной видеокартой RTX 4080. Карта является преемником графического процессора RTX 3080 Ti на базе Ampere, с таким же максимальным TGP в 150 Вт (без учета Dynamic Boost).

NVIDIA подтверждает, что эта карта будет предлагать 38,9 TFLOPS вычислительной производительности с одинарной точностью, что почти соответствует уровню настольной RTX 4070 Ti, представленной сегодня же. Однако по производительности это далеко не настольная RTX 4090, которая примерно в два раза быстрее.

NVIDIA на CES 2023: видеокарты RTX 4000 для ноутбуков, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобилей и DLSS для масштабирования видео

RTX 4080

Графический адаптер RTX 4080 базируется на процессоре AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6. Эта модель также будет привязана к TGP 150 Вт, однако будут и варианты с низким потреблением – до 60 Вт (поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификациями ноутбука перед покупкой).

Флагманские видеокарты для ноутбуков RTX 4080 и 4090 заявлені как достаточно мощные, чтобы играть на трех мониторах 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

RTX 4070

Мобильный вариант NVIDIA RTX 4070 основан на чипе AD106 с 4608 ядрами CUDA с тактовой частотой до 2,175 ГГц. Карта будет работать в диапазоне от 35 Вт до 115 Вт, тот же диапазон будет актуален для RTX 4060 и RTX 4050. Модель 4070 оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, работающей через 128-битную шину памяти, как и RTX 4060.

NVIDIA на CES 2023: видеокарты RTX 4000 для ноутбуков, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобилей и DLSS для масштабирования видео

Младшие мобильные видеокарты нового поколения для ноутбуков построены на чипе AD107. RTX 4060 будет иметь 3072 ядра CUDA, а RTX 4050 дебютирует с 2560 ядрами. RTX 4050 оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 и 96-битной шиной памяти. GeForce RTX 4050, 4060 и 4070 заявлены как более быстрые, чем RTX 3080. Они должны быть достаточно быстры для игр с разрешением 1440p со скоростью до 80 кадров в секунду и примерно в два раза быстрее PlayStation 5

Цена ноутбуков с графическими процессорами RTX 4000 будет начинаться от $999. Видеокарты RTX 4070/4060/4050 будут доступны с 22 февраля, а серия RTX 4080/4090 будет запущена на две недели раньше – 8 февраля. Цена ноутбуков на их основе начинается от $1999.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti для настольных ПК

Видеокарта RTX 4070 Ti обеспечивает производительность до 40 Тфлопс. Карта основана на графическом процессоре AD104 с 7680 ядрами CUDA и оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X 21 Гбит/с. 192-битная шина памяти ограничивает пропускную способность величиной 504 ГБ/с (на 104 ГБ/с меньше, чем у RTX 3070 Ti).

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

NVIDIA 4070 Ti будет выпущена только как партнерская карта, что означает отсутствие Founder Edition (несмотря на наличие ее рендеров). Большинство кастомных исполнений оснащены тремя вентиляторами и занимают от 2 до 3,5 слота, чего вполне достаточно для TDP 285 Вт.

Как и представленные ранее топовые видеокарты серии, 4070 Ti производится по техпроцессу TSMC 4N. Чип AD104 оснащен примерно 35,8 млрд транзисторами,  размер его кристалла – около 295 мм². Сайт VideoCards свел характеристики всех представленных настольных видеокарт Ada Lovelace в наглядную таблицу:

NVIDIA RTX 4090 4080 4070 Ti

В продажу карта поступит 5 января по рекомендуемой цене $799. ASUS, Inno3D, Gigabyte, Colorful и Galax уже представили собственные варианты видеокарты – известные на данный момент цены стартуют с рекомендованной и поднимаются до $969.

1111NVIDIA на CES 2023: видеокарты RTX 4000 для ноутбуков, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобилей и DLSS для масштабирования видео1

DLSS – не только для игр, но и для повышения разрешения видео

Технология DLSS очень важна для NVIDIA, с новостей о ней Джефф Фишер начал презентацию. По его словам, следующее крупное обновление DLSS 3 выйдет в ближайшие несколько месяцев. Говоря о темпах внедрения технологии, Фишер отметил ее анонс в 50 вышедших или готовящихся к релизу играх.

NVIDIA Поддержка DLSS

В новом релизе планируется улучшить сглаживание, уменьшить количество артефактов в виде ореолов и улучшить стабильность картинки в движении. Улучшения будут работать не только с третьей версией, но и с DLSS 2 (полностью или частично?). Обновления получат игры, которые уже работают с DLSS 3.

Функция RTX Video Super Resolution, или DLSS Video позволит масштабировать видеопотоки из FullHD в 4K в соответствующем качестве при помощи DLSS. Самообучающийся искусственный интеллект будет сглаживать и убирать возникающие при апскейле артефакты, позволяя сделать изображение качественнее и четче на 4K-мониторах.

NVIDIA RTX Video Super Resolution

Исходя из материалов презентации, технология будет доступна в браузерах, в частности, Chrome и Edge и на видеокартах RTX. Для серий RTX 3000 и 4000 ее запуск состоится в феврале, позже она заработает и на RTX 2000. Будет ли RTX Video Super Resolution работать в других программах и с другими разрешениями – пока неизвестно.

GeForce NOW – рендеринг на RTX 4080 и доступность в автомобилях

Для создания потока наилучшего качества GeForce NOW получит серверы на базе видеокарты RTX 4080. Система сможет обеспечить производительность в 64 Тфлопс – почти два раза выше, чем на RTX 3080. Тариф GeForce NOW Ultimate заменит план RTX 3080 и будет стоить $20 в месяц.

NVIDIA RTX 4080 GeForce NOW Ultimate

Максимально возможная частота в транслируемых играх после обновления составит 240 кадров в секунду. В разрешении 4K максимум составит 12 FPS. Помимо синхронизации G-Sync, сервис получит поддержку технологии Reflex, уменьшающей задержку сигнала к монитору. Также добавится поддержка широкоформатных экранов с максимальным разрешением до 3840×1600. Все нововведения появятся американских и европейских сервисах уже в этом месяце.

NVIDIA RTX 4080 GeForce NOW Ultimate

GeForce NOW не только улучшает качество, но и расширяет свое распространение на автомобили. Доступ к играм обеспечит платформа NVIDIA Drive на водительском и переднем месте во время простоя авто или в любое время с задних сидений. Инициативу уже внедряют Hyundai, включая Kia, BYD и Polestar.

NVIDIA Drive GeForce NOW

Система будет работать в OC Android или с помощью браузера. Заявлена доступность 1500 игр. Поддержка автомобилями GeForce NOW в дальнейшем расширится. Для подключения и комфортной игры в пути понадобится устойчивая связь 4G или 5G

Платформе автономного вождения NVIDIA Drive также уделили внимание на презентации. Она получит новое оборудование, новые датчики и многое другое, а также будет обновлена для уже производимых автомобилей. Также система получит поддержку виртуальной реальности с использованием ответствующих очков или шлемов.

Интеллектуальные технологии NVIDIA

Взгляд в камеру с NVIDIA Broadcast – искусственный интеллект скорректирует направление взгляда ведущего трансляции прямо на зрителя, когда он направлен в другую сторону.

NVIDIA Broadcast

Совместная работа в Omniverse Nucleus Cloud – рабочая среда Omniverse позволит 3D-дизайнерам работать вместе над проектами. Ее поддержка уже находится в процессе внедрения в Blender, ожидается и в других популярных программах.

NVIDIA Omniverse Nucleus Cloud

Сanvas 360 – получение сферической карты из отснятого ландшафта с помощью NVIDIA Canvas в популярных средах 3D-разработки (Blender, Unreal Engine, Unity).

Дженсен Хуанг всё же появился на презентации, в не совсем обычном виде.

NVIDIA 3D Хуанг

Intel представила 35 мобільних процесорів 13-го покоління з кількістю ядер до 24 та 16 процесорів для настільних ПК

Источники: NVIDIA, VideoCardz

 


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить