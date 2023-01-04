NVIDIA на CES 2023: видеокарты RTX 4000 для ноутбуков, RTX 4070 Ti для ПК за $799, GeForce NOW для автомобилей и DLSS для масштабирования видео

Презентацию NVIDIA, подготовленную для выставки CES 2023, открыл не глава компании Дженсен Хуанг, а Джефф Фишер, старший вице-президент по играм. Он рассказал не только о видеокартах, но и о множестве умных технологий и их внедрении.

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Видеокарты NVIDIA RTX 4000 для ноутбуков

Мобильная серия графических процессоров NVIDIA RTX 4000, основанная на архитектуре Ada Lovelace, будет поддерживать энергосберегающую технологию Max-Q 5-го поколения. Поддержка включает использование памяти GDDR6 со сверхнизким напряжением и трехскоростные контроллеры памяти.

Архитектура поддерживает ведущие интеллектуальные технологии обработки графики, такие как масштабирование DLSS 3. Компания представила мобильные видеокарты RTX 4090 и RTX 4080 для энтузиастов, а также графические процессоры среднего уровня RTX 4070, 4060 и 4050.

RTX 4090

Видеокарта NVIDIA RTX 4090 для ноутбуков основана на графическом процессоре AD103 с 9728 ядрами CUDA. Такая конфигурация уже используется десктопной видеокартой RTX 4080. Карта является преемником графического процессора RTX 3080 Ti на базе Ampere, с таким же максимальным TGP в 150 Вт (без учета Dynamic Boost).

NVIDIA подтверждает, что эта карта будет предлагать 38,9 TFLOPS вычислительной производительности с одинарной точностью, что почти соответствует уровню настольной RTX 4070 Ti, представленной сегодня же. Однако по производительности это далеко не настольная RTX 4090, которая примерно в два раза быстрее.

RTX 4080

Графический адаптер RTX 4080 базируется на процессоре AD104 с 7424 ядрами CUDA и 12 ГБ памяти GDDR6. Эта модель также будет привязана к TGP 150 Вт, однако будут и варианты с низким потреблением – до 60 Вт (поэтому обязательно ознакомьтесь со спецификациями ноутбука перед покупкой).

Флагманские видеокарты для ноутбуков RTX 4080 и 4090 заявлені как достаточно мощные, чтобы играть на трех мониторах 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

RTX 4070

Мобильный вариант NVIDIA RTX 4070 основан на чипе AD106 с 4608 ядрами CUDA с тактовой частотой до 2,175 ГГц. Карта будет работать в диапазоне от 35 Вт до 115 Вт, тот же диапазон будет актуален для RTX 4060 и RTX 4050. Модель 4070 оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, работающей через 128-битную шину памяти, как и RTX 4060.

Младшие мобильные видеокарты нового поколения для ноутбуков построены на чипе AD107. RTX 4060 будет иметь 3072 ядра CUDA, а RTX 4050 дебютирует с 2560 ядрами. RTX 4050 оснащена 6 ГБ памяти GDDR6 и 96-битной шиной памяти. GeForce RTX 4050, 4060 и 4070 заявлены как более быстрые, чем RTX 3080. Они должны быть достаточно быстры для игр с разрешением 1440p со скоростью до 80 кадров в секунду и примерно в два раза быстрее PlayStation 5

Цена ноутбуков с графическими процессорами RTX 4000 будет начинаться от $999. Видеокарты RTX 4070/4060/4050 будут доступны с 22 февраля, а серия RTX 4080/4090 будет запущена на две недели раньше – 8 февраля. Цена ноутбуков на их основе начинается от $1999.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti для настольных ПК

Видеокарта RTX 4070 Ti обеспечивает производительность до 40 Тфлопс. Карта основана на графическом процессоре AD104 с 7680 ядрами CUDA и оснащена 12 ГБ памяти GDDR6X 21 Гбит/с. 192-битная шина памяти ограничивает пропускную способность величиной 504 ГБ/с (на 104 ГБ/с меньше, чем у RTX 3070 Ti).

NVIDIA 4070 Ti будет выпущена только как партнерская карта, что означает отсутствие Founder Edition (несмотря на наличие ее рендеров). Большинство кастомных исполнений оснащены тремя вентиляторами и занимают от 2 до 3,5 слота, чего вполне достаточно для TDP 285 Вт.

Как и представленные ранее топовые видеокарты серии, 4070 Ti производится по техпроцессу TSMC 4N. Чип AD104 оснащен примерно 35,8 млрд транзисторами, размер его кристалла – около 295 мм². Сайт VideoCards свел характеристики всех представленных настольных видеокарт Ada Lovelace в наглядную таблицу:

В продажу карта поступит 5 января по рекомендуемой цене $799. ASUS, Inno3D, Gigabyte, Colorful и Galax уже представили собственные варианты видеокарты – известные на данный момент цены стартуют с рекомендованной и поднимаются до $969.

DLSS – не только для игр, но и для повышения разрешения видео

Технология DLSS очень важна для NVIDIA, с новостей о ней Джефф Фишер начал презентацию. По его словам, следующее крупное обновление DLSS 3 выйдет в ближайшие несколько месяцев. Говоря о темпах внедрения технологии, Фишер отметил ее анонс в 50 вышедших или готовящихся к релизу играх.

В новом релизе планируется улучшить сглаживание, уменьшить количество артефактов в виде ореолов и улучшить стабильность картинки в движении. Улучшения будут работать не только с третьей версией, но и с DLSS 2 (полностью или частично?). Обновления получат игры, которые уже работают с DLSS 3.

Функция RTX Video Super Resolution, или DLSS Video позволит масштабировать видеопотоки из FullHD в 4K в соответствующем качестве при помощи DLSS. Самообучающийся искусственный интеллект будет сглаживать и убирать возникающие при апскейле артефакты, позволяя сделать изображение качественнее и четче на 4K-мониторах.

Исходя из материалов презентации, технология будет доступна в браузерах, в частности, Chrome и Edge и на видеокартах RTX. Для серий RTX 3000 и 4000 ее запуск состоится в феврале, позже она заработает и на RTX 2000. Будет ли RTX Video Super Resolution работать в других программах и с другими разрешениями – пока неизвестно.

GeForce NOW – рендеринг на RTX 4080 и доступность в автомобилях

Для создания потока наилучшего качества GeForce NOW получит серверы на базе видеокарты RTX 4080. Система сможет обеспечить производительность в 64 Тфлопс – почти два раза выше, чем на RTX 3080. Тариф GeForce NOW Ultimate заменит план RTX 3080 и будет стоить $20 в месяц.

Максимально возможная частота в транслируемых играх после обновления составит 240 кадров в секунду. В разрешении 4K максимум составит 12 FPS. Помимо синхронизации G-Sync, сервис получит поддержку технологии Reflex, уменьшающей задержку сигнала к монитору. Также добавится поддержка широкоформатных экранов с максимальным разрешением до 3840×1600. Все нововведения появятся американских и европейских сервисах уже в этом месяце.

GeForce NOW не только улучшает качество, но и расширяет свое распространение на автомобили. Доступ к играм обеспечит платформа NVIDIA Drive на водительском и переднем месте во время простоя авто или в любое время с задних сидений. Инициативу уже внедряют Hyundai, включая Kia, BYD и Polestar.

Система будет работать в OC Android или с помощью браузера. Заявлена доступность 1500 игр. Поддержка автомобилями GeForce NOW в дальнейшем расширится. Для подключения и комфортной игры в пути понадобится устойчивая связь 4G или 5G

Платформе автономного вождения NVIDIA Drive также уделили внимание на презентации. Она получит новое оборудование, новые датчики и многое другое, а также будет обновлена для уже производимых автомобилей. Также система получит поддержку виртуальной реальности с использованием ответствующих очков или шлемов.

Интеллектуальные технологии NVIDIA

Взгляд в камеру с NVIDIA Broadcast – искусственный интеллект скорректирует направление взгляда ведущего трансляции прямо на зрителя, когда он направлен в другую сторону.

Совместная работа в Omniverse Nucleus Cloud – рабочая среда Omniverse позволит 3D-дизайнерам работать вместе над проектами. Ее поддержка уже находится в процессе внедрения в Blender, ожидается и в других популярных программах.

Сanvas 360 – получение сферической карты из отснятого ландшафта с помощью NVIDIA Canvas в популярных средах 3D-разработки (Blender, Unreal Engine, Unity).

Дженсен Хуанг всё же появился на презентации, в не совсем обычном виде.

Источники: NVIDIA, VideoCardz