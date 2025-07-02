Геймеры игнорируют NVIDIA RTX 5060 Ti 8 ГБ — 16:1 продаж в пользу 16 ГБ

Данные одного из крупнейших немецких магазинов свидетельствуют, что игрокам почти не нужна NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти. Ее продажи составляют лишь 6% от покупок варианта с 16 ГБ.

По общему количеству проданных видеокарт в магазине Mindfactory.de, 16-гигабайтная версия RTX 5060 Ti превосходит 8-гигабайтную более чем в 16 раз. Mindfactory перечисляет каждую модель от производителя с количеством проданных единиц: MSI, GIGABYTE, INNO3D, Palit, ZOTAC, ASUS и других. На момент написания новости 8-гигабайтная RTX 5060 Ti была продана в 105 экземплярах по сравнению с 1675 проданными единицами 16 ГБ.

Конечно, это лишь один, хоть и крупный, продавец, в одном конкретном регионе, но его данные довольно красноречивы. Сайт TechPowerUp отмечает, что сейчас обе модели есть в достаточном количестве в разных магазинах, чтобы их дефицит не влиял на спрос. Соотношение сигнализирует о том, что геймеры скорее готовы потратить несколько десятков евро дополнительно на 16-гигабайтную версию, чтобы играть в более требовательные игры, ведь трассировка лучей и другие графические технологии требуют больше, чем 8 ГБ.

Также, если кто-то решит продать видеокарту в будущем, чтобы сделать апгрейд, с 16 ГБ это будет проще. Фактически 16 ГБ становятся новым минимальным стандартом игр, даже сама NVIDIA стесняется 8-гигабайтных видеокарт нового поколения, фактически запрещая независимые обзоры на старте (несмотря на на самом деле не такую уж плохую производительность во многих случаях). Самая новая RTX 5050 не имеет версии с 16 ГБ и стала уже третьей картой.