AMD Ryzen 5 9600X3D «засветился» в сети — 6 ядер Zen 5 и 102,5 МБ кэша

На улице геймеров с ограниченным бюджетом скоро может наступить праздник — AMD случайно засветила процессор Ryzen 5 9600X3D. Это бюджетный представитель линейки с 3D V-Cache на новой архитектуре Zen 5. И если вы думали, что 6 ядер — это уже прошлое, то не спешите закапывать эту конфигурацию.

Характеристики Ryzen 5 9600X3D

Новый чип пока что не презентовали официально, но он уже появился в списке совместимости драйверов AMD для новой видеокарты Radeon AI PRO R9700. Компания случайно или нет, но вспомнила о Ryzen 9950X3D, 9900X3D, 9900X3D, 9800X3D — и вот теперь имеем еще и 9600X3D. Если коротко его охарактеризовать, можно сказать так: меньше ядер, больше эффективности.

Это будет 6-ядерный процессор, преемник Ryzen 5 7600X3D. При этом, как ожидается, новинка будет использовать 8-ядерный чиплет, но 2 ядра будут деактивированными. Да, в 2025-м такое еще выпускают. Как результат, размер кэша у Ryzen 5 9600X3D будет лишь немного меньше, чем у Ryzen 7 9800X3D. Процессор будет иметь 64 МБ 3D V-Cache второго поколения, как и 8-ядерный вариант. Однако, поскольку два ядра отключены, кэш L2 будет уменьшен на 2 МБ. I/O-часть, вероятнее всего, останется без изменений, то есть с интегрированной графикой, в отличие от Ryzen 7 9700F, который ее не имеет.

Есть ли смысл в 6 ядрах в 2025-м?

Вопрос справедливый. Ведь некоторые новые игры уже требуют 8 ядер для комфортной работы. Но, как показали тесты предшественника — Ryzen 5 7600X3D — иногда меньше может быть эффективнее. Чип почти догонял 7800X3D, который имел на два ядра больше.

По объемам кэша Ryzen 9600X3D выглядит достойно:

Ryzen 9 9950X3D: 32 МБ на CCD (64 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 16 МБ L2 + 1 МБ L1 — 145 МБ

Ryzen 9 9900X3D: 32 МБ на CCD (64 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 12 МБ L2 + 768 KB L1 — 140,8 МБ

Ryzen 7 9800X3D: 32 МБ на CCD (32 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 8 МБ L2 + 512 KB L1 — 104,5 МБ

Ryzen 5 9600X3D: 32 МБ на CCD (32 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 6 МБ L2 + 480 KB L1 — 102,5 МБ

Да, разница есть, но она не такая уж и огромная, учитывая цену, которую этот чип должен иметь (на данный момент — еще не озвучено, но ожидаемо значительно дешевле 9900 и 9950).

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Первые слухи о Ryzen 5 9600X3D появились еще в декабре 2024 года. И судя по всему, процессор был запланирован с самого начала. Просто его появление немножко затянулось.

Источник: videocardz