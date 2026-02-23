banner
Фотограф "поймал" культовую заставку Windows XP 1996 года в реальности

Маргарита Юзяк

Через 30 лет фотограф повторил культовую заставку Windows XP с тем самым зеленым холмом, который миллионы видели на рабочих столах.


Пользователь Reddit проезжал мимо того самого холма, который успели сфотографировать в 1996 году. Речь идет об известном пейзаже Bliss — стандартные обои Windows XP. Фотографу посчастливилось увидеть редкий момент, когда локация стала ярко-зеленой без виноградников и сухой травы. Обычно холм не выглядит так.

Локация расположена в штате Калифорния на частной территории между округами Напа и Сонома, куда можно попасть на винный тур. Обычно склон почти весь год занят виноградниками, а летом трава желтеет из-за засухи. Лишь в периоды, когда виноградники убраны, а зимние дожди оживляют траву, ландшафт ненадолго становится похожим на версию из эпохи пленочной фотографии.

Тот самый холм через 30 лет

В 1996 году фотограф Чарльз О’Рир случайно застал другое состояние местности: виноградники временно убрали из-за борьбы с вредителями, и холм покрылся густой зеленой травой. Именно тогда он сделал снимок на среднеформатную пленочную камеру Mamiya RZ67 с пленкой Fujifilm Velvia, что дало насыщенные зеленые и синие цвета.

Позже фото попало в стоковую библиотеку, а около 2000 года права на него выкупила Microsoft и использовала как стандартные обои Windows XP. За первые 5 лет система разошлась примерно 400 млн копий, а сам Bliss стал одним из самых известных изображений в мире компьютеров.


Новый снимок сделан уже на смартфон, поэтому выглядит чуть менее насыщенным, а облака и небо отличаются от оригинала. Но общая форма холма и ярко-зеленый склон очень узнаваемы. Вокруг Bliss годами существовал миф, что изображение «слишком идеальное» и якобы сильно отредактированное. Сам О’Рир не раз заявлял, что цифровой ретуши не было, а насыщенность объясняется именно пленкой Velvia и съемкой в удачный день после дождей.

Источник: Windows Forum, Toms Hardware

