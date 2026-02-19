Что за Windows 11 Pure? Asus встроила в ноутбуки загадочную "чистую" версию ОС Microsoft

Asus тихо выпустила Windows 11 Pure edition, и почти никто не заметил: она появляется в спецификациях ExpertBook B5 G2 для корпоративного использования. Загадочная ОС «не для открытого канала» намекает на более быструю, лучшую, более чистую версию популярной системы.





Появление новой спецификации в бизнес-ноутбуке почти не привлекло внимания. Версия Windows 11 появляется в технических таблицах, а не в маркетинговых материалах — свидетельство об ориентации ОС на корпоративных покупателей, а не на розничных клиентов. Выбор операционной системы расположен рядом с Windows 11 Pro, Home и конфигурациями без ОС. Она обозначена как «Windows 11 pure OS (не для открытого канала)»; это указывает на использование исключительно в бизнесе, а не через обычные каналы продаж.

Сам ноутбук ExpertBook B5 G2 был представлен как Copilot+ ПК во время большего анонса бизнес-продуктов Asus, но необычная опция ОС получила мало внимания вне спецификаций. В корпоративном аппаратном обеспечении «не для открытого канала» обычно означает, что конфигурация не продается в розницу. Она предназначена сугубо для корпоративных закупок, где ИТ-команды разворачивают стандартизированные образы системы.

Хотя Asus точно не объяснила, что включает (или исключает) Pure OS, формулировка намекает на более чистый предустановленный образ без привычных программ для конечного пользователя или дополнительных слоев программного обеспечения. Также Asus не предоставила подробных технических спецификаций этой версии, но присутствие в списке операционных систем подчеркивает, что это не отдельный продукт Microsoft, а OEM-образ или специальный вариант установочного образа Windows 11 без лишних предустановленных приложений. Это соответствует обычной практике крупных организаций при покупке ноутбуков. Более простой образ помогает сократить время настройки и избежать удаления ненужных программ после развертывания. Подобные варианты чистой установки уже существуют в бизнес-ноутбуках HP, Lenovo и Dell. Сама Microsoft, кстати, тоже официально не анонсировала отдельного «Pure» издания.

ExpertBook B5 G2 сосредотачивается на привычных корпоративных приоритетах. Он использует процессоры Intel Core Ultra с NPU до 50 TOPS, поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти и предлагает конфигурации хранения до 4 ТБ. Среди функций безопасности — TPM 2.0, двойная защита BIOS, биометрический вход и опциональная аутентификация по смарт-карте. Ноутбук доступен в версиях с 14- и 16-дюймовыми экранами с алюминиевым корпусом, дисплеем 16:10 и бизнес-ориентированным подключением, включая Thunderbolt 4, HDMI, RJ45 и MicroSD. Вес начинается от 1,38 кг для меньшей модели, что делает его конкурентоспособным в сегменте корпоративных ноутбуков.





В пресс-релизе Asus также подчеркивается, что ExpertBook B5 G2 обеспечивает чрезвычайно длительное время автономной работы до 19 часов на одном заряде батареи — показатель, актуальный для моделей с процессорами Intel Core Ultra 7 Series 3 и оптимизированной системой питания. Кроме того, интеграция ASUS MyExpert и расширенная поддержка функций Microsoft Copilot включает инструменты для автоматического создания транскриптов, итогов и предложений действий после встреч, а также функции улучшенного поиска и оптимизации текста.

Корпоративный уровень защиты данных усиливается экспертным набором безопасности ASUS ExpertGuardian, обеспечивающим полное соответствие требованиям NIST SP 800-193 (планируется верификация), защиту BIOS от несанкционированных изменений, а также 5-летнюю поддержку обновлений прошивки и ПО — важный фактор для IT-отделов крупных организаций, стремящихся поддерживать безопасность актуальной в течение длительного цикла использования устройства. Пока что нет информации о цене или доступности ExpertBook B5 G2 ExpertBook B5 G2.

Источник: TechRadar.com, Asus