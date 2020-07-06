Франция простимулирует операторов, чтобы те не покупали 5G оборудование у Huawei

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Французское правительство не будет полностью запрещать использование технологий Huawei при разворачивании сетей 5G в стране. Однако правительство намерено поощрять французские телекоммуникационные компании избегать использования оборудования этого китайского поставщика. Об этом заявил глава французской Национальной службы защиты информации (ANSSI) Гийом Пупар.

«Могу сказать, что полного запрета не будет. (Но) операторов, которые в настоящее время не используют (оборудование) Huawei, мы призываем не делать этого», — заявил Гийом Пупар.

Аналогичным образом, The Telegraph вчера сообщила, что Борис Джонсон начнет поэтапное прекращение использования технологии Huawei в британской сети 5G всего через шесть месяцев, хотя позже министр здравоохранения страны заявил, что фирма должна выполнить условия для продолжения своего участия.

Ранее считалось, что Франция будет стараться держать Huawei подальше от своей базовой мобильной сети. Дело в том, что она обрабатывает конфиденциальные данные, в том числе личную информацию граждан, потому опасения из-за возможного внешнего наблюдения имеют повышенный приоритет. Но такое решение может серьёзно повлиять на двух из четырёх основных французских операторов связи (Bouygues Telecom и SFR), поскольку примерно половина их нынешней инфраструктуры поддерживается Huawei. В связи с этим Гийом Пупар заявил следующее:

«Для тех, кто уже использует (оборудование) Huawei, мы предоставляем разрешения на срок от 3 до 8 лет».

Государственный оператор связи Orange уже выбрал конкурентов Huawei – Ericsson и Nokia. Со следующей недели операторы связи, которые не получили явного разрешения на использование оборудования Huawei для разворачивания сети 5G, могут рассматривать это отсутствие ответа как отклонение их запроса после истечения установленного законом срока на рассмотрение. Гийом Пупар также сказал, что это решение было принято в попытке защитить независимость страны.

Добавим, аналогичное решение приняли и в Великобритании. Издание

The Telegraph сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнёт поэтапное прекращение использования технологий Huawei в британской сети 5G примерно через 6 месяцев. Хотя позже министр здравоохранения страны заявил, что компания должна выполнить определённые условия для продолжения своего участия в телекоммуникационной отрасли.

Источник: neowin