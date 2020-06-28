Французско-итальянская компания Thales Alenia займется постройкой модулей для первой коммерческой космической станции Axiom Space





Американская компания Axiom Space, планирующая построить первую коммерческую космическую станцию, назвала подрядчика, который займется созданием базовых моделей будущей станции. Им стала французско-итальянская компания Thales Alenia Space, крупнейший в Европе производитель спутников, имеющий большой опыт разработки модулей для МКС.

Компания Thales Alenia Space разработала и построила пять модулей European Space Agency (ESA), входящих в состав Международной космической станции: легендарный Cupola, Columbus, Harmony, Tranquility и Leonardo; и является вторым после Boeing крупнейшим поставщиком компонентов для МКС. Так что выбор Axiom Space вполне очевиден.

Компания Axiom Space основана в 2016 г. Майклом Суффредини, бывшим программным менеджером МКС в NASA, и Кэмом Хаффарианом, создателем компании Stinger Ghaffarian Technologies (сейчас часть KBR, Inc.), предлагающей технологические решения в аэрокосмической отрасли. Кроме строительства коммерческой космической станции, Axiom Space планирует заниматься космическим туризмом. Первая подобная миссия на МКС, Axiom Space Crew Dragon, запланирована на октябрь 2021 г. В ее ходе один профессиональный астронавт на корабле SpaceX Crew Dragon должен доставить на борт МКС трех космических туристов, которые проведут на станции восемь дней. Каждое из мест на корабле стоит $55 млн. и по крайней мере одно из них уже куплено.

В январе 2020 г. Axiom Space договорилась с NASA, что модули будущей коммерческой станции будут вначале пристыкованы к МКС, а после вывода МКС из эксплуатации этот сегмент отстыкуют и он послужит основной уже для новой станции. На первом этапе Thales Alenia Space сконструирует два модуля – обитаемый и соединительный с микрометеоритной защитой. Интересно, что интерьер обитаемого модуля Axiom Space разрабатывал известный французский дизайнер Филипп Старк. Предварительно запуск первых коммерческих модулей для МКС намечен на 2024 г. Полностью автономной станция Axiom Space должна стать в 2028 г.

Bigelow Aerospace, чей надувной модуль BEAM был пристыкован к МКС еще в 2016 г. даже не участвовала в конкурсе NASA. Мало того, в марте 2020 г. компания уволила всех сотрудников – 88 человек. Официальной причиной названа эпидемия COVID-19 и несмотря на то, что Bigelow Aerospace обещала нанять сотрудников обратно, когда условия улучшатся, многие считают, что компания прекратит существование. Интересно, что в планах SpaceX миссия Bigelow Crew 1 стояла раньше, чем упомянутая выше Axiom Space Crew Dragon.