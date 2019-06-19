Французы представили электрокроссовер Peugeot e-2008 с мощностью 100 кВт, батареей на 50 кВтч и запасом хода 310 км (WLTP), продажи стартуют в конце 2019 года

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Вслед за хэтчбеком Peugeot 208 французский автопроизводитель представил компактный кроссовер Peugeot 2008, который также будет предлагаться с бензиновым, дизельными и электрическим двигателем. Продажи новинки стартуют в конце 2019 года.

Новинка построена на той же новой модульной платформе CMP, которую использует Peugeot 208. При длине 4300 мм и колесной базе 2600 мм кроссовер Peugeot 2008 располагает багажником объемом 430 литров с ровным полом. Покупатель сможет выбрать один из трех трехцилиндровых бензиновых двигателей семейства PureTech объемом 1,2 л, двух дизельных 1,5-литровых четырехцилиндровых силовых агрегатов или электрическую версию Peugeot e-2008.

В последнем случае кроссовер оснащается электродвигателем мощностью 100 кВт (136 л.с.) с моментом 260 Нм и батареей емкостью 50 кВтч с запасом хода 310 км по циклу WLTP (практически такими же характеристиками располагает электрохэтчбек Peugeot e-208). Поддерживается скоростная зарядка на мощности до 100 кВт, при этом от 0 до 80% батарея заряжается всего за 30 минут (при зарядке от бытовой сети заряд до 100% займет порядка 16 часов). Гарантия на батарею составляет 8 лет или 160 тыс. км пробега.

Кроссовер получил узнаваемый фирменный дизайн, а также характерные для SUV-класса особенности в виде объемных колесных арок, высокой линии рельефного капота и широкой решетки радиатора, которая окрашивается в цвет кузова в электрической версии Peugeot e-2008. Передняя и задняя светотехника выделяется тройными светодиодными полосками, стилизованными под «когти льва».

Водитель и пассажиры получают в свое распоряжение фирменную систему i-Cockpit 3D, которая отображает текущую информацию в «объемном» виде, приближая или отдаляя конкретные данные в зависимости от их важности для водителя. Система также получила крупный 10-дюймовый мультимедийный экран, акустику от FOCAL, поддержку MirrorLink (Apple CarPlay и Android Auto), четыре USB-разъема и беспроводную зарядку смартфона.

Кроссовер Peugeot 2008 оснащен полуавтономной системой управления, которая включает в себя ассистента движения в полосе, систему перестроения между полосами движения, систему экстренного торможения при обнаружении препятствий, включая пешеходов и велосипедистов, распознавание дорожных знаков, контроля слепых зон и т.д.

Серийное производство кроссовера Peugeot 2008 будет запущено в Виго (Испания), европейский старт продаж намечен на конец текущего года.

P.S. На немецком сайте Peugeot открыли конфигуратор электрохэтчбека Peugeot e208, версия Active стартует с отметки 30,450 евро, Allure — 32,200 евро, Allure с пакетом GT-Line — 34,300 евро и GT — 36,600 евро.

Источник: Peugeot