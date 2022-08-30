Французские налоговики, используя аэрофотоснимки и ИИ Google, обнаружили 20 тыс. незадекларированных бассейнов — и пополнили бюджет еще на €10 млн

Налоговая служба Франции с помощью программного обеспечения с функциями ИИ обнаружила тысячи незадекларированных частных бассейнов. В результате владельцы таких бассейнов получили счета на общую сумму около €10 млн.

Систему ИИ разработали компании Google и Capgemini. Она способна выявлять бассейны на аэрофотоснимках и сверять их с базами данных земельного кадастра. Система была запущена в экспериментальном режиме в прошлом году в девяти французских департаментах. За время своей работы она смогла выявить 20356 незадекларированных бассейнов. Теперь сферу её применения планируется расширить на всю страну, и по предварительным подсчётам это увеличит сумму налоговых поступлений от частных бассейнов на €40 млн уже в 2023 году.

Согласно французскому законодательству, изменения в собственности, включая добавление плавательных бассейнов, должны быть заявлены в налоговую инспекцию в течение 90 дней после завершения работ. Поскольку налоги на имущество основаны на его арендной стоимости, добавление такого улучшения, как бассейн, приводит к увеличению налогов. Типичный бассейн площадью 30 м2 будет облагаться дополнительным налогом примерно в сумме €200 в год.

Налоговая служба также рассматривает возможность использования системы ИИ для обнаружения незадекларированных пристроек и веранд, включая постоянные перголы. Но пока что технические специалисты не гарантируют такие возможности. На текущий момент система не может установить, является ли прямоугольный объект на аэрофотоснимке пристройкой или тентом, террасой или просто брезентом, расположенным на земле.

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В апреле говорилось, что ПО Google-Capgemini имеет погрешность в 30%. Система могла ошибочно принимать солнечные батареи за бассейны. Кроме того, в некоторых случаях ИИ не мог выявить подлежащие налогообложению постройки, если они располагались под деревьями или в тени сооружений. В настоящее время ведутся работы для совершенствования технологии.

Источник: theguardian