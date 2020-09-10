FreeBuds Pro — новые флагманские TWS-наушники Huawei с активным шумоподавлением за €200





В рамках сегодняшней виртуальной конференции для разработчиков Developer Conference компания Huawei также представила FreeBuds Pro — новые флагманские полностью беспроводные (TWS) наушники с шумодавом, которые явно создавались с прицелом на конкуренцию с Apple AirPods Pro. Сама Huawei на презентации сравнивала новинку с устройством купертиновского гиганта, заявляя превосходство по различным параметрам.

В отличие от уже хорошо знакомых Huawei FreeBuds 3, новая модель по аналогии с Apple AirPods Pro выполнена в форм-факторе внутриканальных затычек и выделятся ножками прямоугольной формы. В комплекте с FreeBuds Pro — три мягких насадки разного размера, который в сочетании с функцией определения положения наушников в приложении Huawei AI Life должны обеспечить максимальный комфорт

при ношении.

Аппаратным базисом FreeBuds Pro служит все та же SoC Kirin A1 собственной разработки с поддержкой Bluetooth 5.1 и Bluetooth LE 5.1, но автономность новинки существенно выше по сравнению с FreeBuds 3 — до 4,5 часа с включенной функцией шумоподавления и до 7 часов без нее. Вместе с комплектным футляром со встроенным аккумулятором можно получить до 30 часов — для сравнения, у AirPods Pro этот показатель составляет 24 часа. Полная перезарядка наушников внутри кейса занимает всего 40 минут, а зарядить кейс полностью можно всего за час.

Говоря о системе шумоподавления FreeBuds Pro, новая модель выделяется улучшенным шумодавом Dynamic Noise Cancellation — это привычная ANC, дополненная интелектуальной системой, которая в зависимости от ситуации усиливает или подавляет «проникновение» окружающих звуков. Двойные микрофоны, расположенные снаружи и внутри наушников, быстро распознают шумы вокруг и автоматически переключаются между тремя режимами шумоподавления для эффективного устранения шумов — ультрарежимом (Ultra Mode), комфортным (Cozy Mode) и общим (General Mode). По словам Huawei, это первые в мире наушники с интеллектуальной системой динамического шумоподавления. Чтобы включить или выключить функцию шумоподавления, достаточно коснуться ножки наушника.

В Huawei FreeBuds Pro звукоинженеры добавили в конструкцию кастомную динамическую подвеску, имитирующую технику, которую применяют ведущие производители аппаратуры Hi-Fi для достижения высочайшего качества звучания. К слову, в FreeBuds Pro используются излучатели с мембраной диаметром 11 мм. Также производитель выделяет новую функцию Dynamic EQ Adjustment, которая использует данные из внутреннего микрофона, чтобы автоматически оптимизировать звук для конкретного типа уха пользователя.

Из других особенностей Huawei FreeBuds Pro можно отметить двойную антенну Bluetooth для более стабильного соединения (впервые среди таких наушников), возможность одновременного подключения к двум устройствам, а также интуитивно понятное жестовое управление гаджетом. В Huawei заверяют, что FreeBuds Pro могут точно определять привычки пользования, чтобы минимизировать реагирование на ошибочные прикосновения.

Вес каждого наушника — 6,1 г, еще 77 г к общей массе добавляет стильный футляр.

Huawei FreeBuds Pro представлены в трех цветах: «Черном» (Carbon Black), «Белом» (Ceramic White) и «Серебристом» (Sliver Frost).

В Европе Huawei FreeBuds Pro начнут продаваться в октябре по рекомендованной цене €200, что на €70 дешевле по сравнению с AirPods Pro. Цена и дата старта продаж в Украине будет объявлена в ближайшее время.