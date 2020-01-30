Функция записи звонков в Google Phone уже на подходе, возможно, будет даже расшифровка





Недавно в коде приложения Google Phone обнаружили доказательства появления функции записи звонков. Участники сообщества XDA Developers сумели активировать эту функцию в последней версии приложения с индексом 44 и показали, как она работает. Но самое интересное осталось за кадром. Оказалось, что в коде приложения Google Phone присутствует фрагмент, который предполагает поддержку расшифровки записей в режиме реального времени. Судя по всему, это такая же функция, которая есть в фирменном приложении Recorder для смартфонов Pixel.

Предстоящая функция записи телефонных разговоров в приложении Google Phone – это попытка Google преодолеть барьеры безопасности и конфиденциальности, которые препятствовали добавлению этой возможности в Android 10. Исходя из того, что показал ресурс XDA Developers, запись звонков будет осуществляться по нажатию на соответствующую кнопку на экране вызова. Автоматической активации записи не предусматривается. Собеседник на другом конце услышит голосовое сообщение о том, что разговор будет записан – такое информирование является обязательным в некоторых странах. Записи можно прослушать прямо во вкладке «Недавние», а оттуда экспортировать их в виде WAV-файла.

Пока не ясно, когда новая функция будет запущена, но, судя по тому, что она уже в полной мере работает, это может произойти уже совсем скоро. Google Phone в настоящее время предварительно устанавливается на смартфонах Pixel, Android One и европейских версиях смартфонов Xiaomi.

Источник: The Verge