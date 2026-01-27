Футуристический саудовский "город-линию" на 9 млн человек превратят в ИИ-датацентр

Саудовская Аравия сворачивает финансово катастрофическое строительство футуристического города Neom и вместо него делает ставку на нечто более знакомое: большой ИИ-датацентр.





По данным Financial Times, власти страны пересмотрели планы на урбанистическую утопию. Не так давно проект рекламировали как город будущего без машин, дорог и с полным отказом от ископаемого топлива. Однако, по внутренним подсчетам, это был слишком амбициозный план. После аудита выяснилось, что строительство может затянуться на 55 лет и будет стоить $8,8 трлн, что в 25 раз больше, чем их годовой бюджет.

Neom сначала планировали как «город-линию» 170 км в длину, 500 м в высоту и 200 м в ширину. Там должны были жить 9 млн человек на площади всего 34 км². Реализация проекта оказалась слишком сложной, учитывая еще другие потребности страны. Например, сейчас много денег нужно для подготовки к Expo и Чемпионату мира по футболу 2034 года. Поэтому проект сокращают и меняют из-за задержек, перерасхода и пересмотра бюджета.

Теперь, по информации источников FT, наследник престола Мухаммед ибн Салман склоняется к значительно меньшему проекту. Вместо мегаполиса в пустыне, «линию» хотят превратить в датацентр обработки данных для искусственного интеллекта, фактически гигантский ИИ-хаб. Он должен стать ключевым узлом в стратегии Саудовской Аравии по развитию ИИ. Как раз в мае 2025 года страна получила 18 000 GPU от Nvidia для государственных вычислительных центров.

В комментарии для Financial Times представители Neom не опровергли информацию. Они заявили, что «постоянно пересматривают приоритеты» и движутся в соответствии с «экономической целесообразностью и стратегическими целями». Их слова фактически подтверждают смену курса.





Это может решить ключевую проблему с климатом. Саудовская Аравия входит в число стран, где почти все датацентры расположены в зонах, непригодных для эффективного охлаждения. Из-за жары расходы на поддержку серверов резко возрастают. Именно поэтому близость «линии» к Красному морю рассматривается как ключевое преимущество. Ведь морская вода может использоваться для охлаждения.

Источник: Toms Hardware