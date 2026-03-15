Стартап из Сан-Франциско хочет разместить ЦОД в морских ветровых турбинах

Что будет, если соединить проблемные морские ветроэлектростанции, растущие энергетические потребности ИИ и сопротивление местных общин по размещению ЦОД? Одна компания объединяет все три проблемы в одно решение: плавающие морские дата-центры.





Одним из самых больших вызовов в сфере ИИ является огромное количество энергии, которую он потребляет. Только в 2025 году ЦОД ИИ использовали 448 ТВт-ч электроэнергии, что примерно равно годовому потреблению электроэнергии в Германии. Прогнозируют, что эта цифра удвоится всего за 5 лет. Исследователи и инженеры активно ищут устойчивые решения, которые уменьшают зависимость дата-центров ИИ от сети. Это обычно означает производство чистой энергии на месте. Однако даже эти усилия встречают сопротивление. Количество новых ЦОД в США и Европе порождает сопротивление местных общин к самим объектам и необходимой для них энергетической инфраструктуре. Общины беспокоятся об использовании земель, потреблении энергии и влиянии на окружающую среду.

Компания Aikido Technologies, базирующаяся в Сан-Франциско, возможно, нашла способ решить обе проблемы одновременно, переместив всю операцию в море. Стартап, известный разработкой плавающих морских ветровых платформ, предложил концепт под названием AO60DC, который интегрирует большую морскую ветровую турбину, аккумуляторное хранение и модульный дата-центр в одной структуре. По сути, это гибрид ветровой турбины и дата-центра. Вместо этого, чтобы строить серверные фермы на суше и прокладывать длинные линии передачи с удаленных ветровых ферм, дизайн Aikido размещает вычислительную инфраструктуру непосредственно возле источника возобновляемой энергии, сочетая генерацию электроэнергии, вычисления, охлаждение и хранение энергии на одной плавающей платформе.

«В течение последнего года, наблюдая растущие вызовы по питанию и охлаждению новых дата-центров, мы поняли, что наша платформа уже имеет достаточно мощности и эффективное бесплатное охлаждение. Это поразило нас, как тонна кирпича», — сказал генеральный директор Aikido, Сэм Каннер.

Платформа напоминает плавающий фундамент морской ветровой турбины с тремя большими структурными ножками. Внутри этих ножек размещены герметичные модули дата-центров со стойками серверов. Турбина, установленная сверху, вырабатывает электроэнергию для питания систем вычислений, а окружающая морская вода охлаждает их. В целом концепт выглядит элегантно просто. Однако инженерная реализация — совсем не проста. Система состоит из большой платформы, поддерживающей турбину в центре, с тремя ножками, исходящими от основания башни. Конец каждой ножки содержит балласт, который опускается примерно на 20 метров. Эти балласты содержат баки, в основном заполненные пресной водой, чтобы платформа держалась на определенной высоте, а верхняя часть каждого бака также содержит зал для дата-центра мощностью 3-4 мегаватта.





С тремя ножками одна платформа может поддерживать примерно 10-12 мегаватт вычислительной мощности, преимущественно от 15-18 мегаваттной турбины, установленной сверху. Аккумуляторы, интегрированные в конструкцию, сохраняют избыточную энергию и сглаживают колебания ветра. Подключение к сети будет оставаться резервным, но цель — работать преимущественно автономно, используя местно сгенерированную возобновляемую энергию. Дата-центры размещены внутри погруженных ножек конструкции, защищены сталью и охлаждаются морем.

Система Aikido использует пассивный первичный механизм охлаждения, передающий тепло от дата-центров через стенки стальных балластных баков непосредственно в окружающую морскую воду, при этом компания утверждает, что термическое воздействие на океан ограничено лишь несколькими метрами вокруг структуры. Еще одним преимуществом этого решения является то, что хотя концепт новый, все системы и технологии, необходимые для его реализации, уже существуют. Поставщики морских ветровых и нефтяных и газовых платформ могут изготавливать модульные стальные конструкции на существующих производственных площадках, а турбину, батареи и 13 стальных платформ можно доставить на место для интеграции. Залы дата-центров также изготавливаются на суше в заводских условиях, после чего поднимаются на место во время финальной интеграции в порту.

Aikido ожидает, что платформа достигнет коэффициента эффективности использования электроэнергии (PUE) 1,08 благодаря пассивной системе охлаждения. Для сравнения, средний мировой PUE для ЦОД составляет около 1,5, то есть на каждую единицу энергии, потраченной на серверы, еще 0,5 единицы тратится на охлаждение и инфраструктурные накладные расходы. PUE 1,08 является исключительным и приближается к теоретическому минимуму 1,0. Вместо того, чтобы начинать с нуля в отношении разрешений или определения мест, компания планирует строить на уже подготовленных основах, созданных более широкой морской ветровой отрасли. Aikido намерена использовать более 50 гигаватт проблемных плавающих ветровых площадок в мире, которые можно немедленно переоборудовать для размещения суверенных дата-центров.

«У нас есть эта энергия от ветра. У нас бесплатное охлаждение. Мы считаем, что можем быть достаточно конкурентоспособными по сравнению с традиционными решениями для дата-центров», — говорит Каннер.

Компания планирует в перспективе построить морские ветровые фермы, способные поддерживать вычислительные мощности от 30 мегаватт до более 1 гигаватта. Сейчас реалии более скромные. Первый прототип Aikido, единица мощностью 100 киловатт с восстановленной турбиной Vestas V-17, должен быть запущен в Северном море у побережья Норвегии до конца 2026 года. Первый коммерческий проект запланирован в Великобритании с ожидаемой датой запуска в 2028 году. Место уже определено, ведутся детальные инженерные и коммерческие переговоры.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: New Atlas