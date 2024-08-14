Финальный трейлер второго сезона сериала «Властелин колец» — война, странный союз и эпическая дуэль

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Эпический финальный трейлер второго сезона сериала сезона «Властелин колец: Кольца власти» демонстрирует странный союз, которого, впрочем, все ждали.

Мрачный видеоряд рассказывает об осаде Эрегиона: орки, гномы, эльфы и люди готовятся к предстоящей великой битве. Балрог, Дамрод, Шелоб и энты также появляются в видео. Галадриэль объединяется с Адаром против Саурона.

Последний, в облике Аннатара, доминирует в трейлере. Можно наблюдать, как его коварная сила отравляет Келебримбора.

«Что ты со мной сделал?», — спрашивает эльф. «Ты искал мира. Я дал его тебе». «Кто ты на самом деле?» — спрашивает Келебримбор. Саурон отвечает: «Я сдерживаю шторм».

Кульминацией становится жестокое противостояние между Галадриэль и Сауроном.

«Каждая душа в видимом и невидимом мире будет знать, что именно ты была архитектором их смерти», — говорит Саурон за кадром перед битвой на мечах.

Также можно увидеть, как Дурин IV произносит речь перед гномами, Диза поет, Арондир борется с троллем и многое другое.

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«Рано или поздно глаз Саурона пробьет отверстие, он войдет полностью», — предупреждает Адар.

Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» стартует 29 августа с первых трех эпизодов на Amazon Prime Video.

Источники: GamesRadar, IGN

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