Новости Кино 14.08.2024 в 21:55 comment views icon

Финальный трейлер второго сезона сериала «Властелин колец» — война, странный союз и эпическая дуэль

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайта

Финальный трейлер второго сезона сериала «Властелин колец» — война, странный союз и эпическая дуэль

Раздел Кино выходит при поддержке?

Эпический финальный трейлер второго сезона сериала сезона «Властелин колец: Кольца власти» демонстрирует странный союз, которого, впрочем, все ждали.

Мрачный видеоряд рассказывает об осаде Эрегиона: орки, гномы, эльфы и люди готовятся к предстоящей великой битве. Балрог, Дамрод, Шелоб и энты также появляются в видео. Галадриэль объединяется с Адаром против Саурона.

Последний, в облике Аннатара, доминирует в трейлере. Можно наблюдать, как его коварная сила отравляет Келебримбора.

«Что ты со мной сделал?», — спрашивает эльф. «Ты искал мира. Я дал его тебе». «Кто ты на самом деле?» — спрашивает Келебримбор. Саурон отвечает: «Я сдерживаю шторм».

Фінальний трейлер серіалу «Володар перснів» — війна, дивний союз та епічна дуель

Кульминацией становится жестокое противостояние между Галадриэль и Сауроном.

«Каждая душа в видимом и невидимом мире будет знать, что именно ты была архитектором их смерти», — говорит Саурон за кадром перед битвой на мечах.

Также можно увидеть, как Дурин IV произносит речь перед гномами, Диза поет, Арондир борется с троллем и многое другое.

Англійська для IT від Englishdom.
В межах курсу можна освоїти ключові ІТ-теми та почати без проблем говорити з іноземними колегами.
Дійзнайтеся більше

«Рано или поздно глаз Саурона пробьет отверстие, он войдет полностью», — предупреждает Адар.

Второй сезон «Властелин колец: Кольца власти» стартует 29 августа с первых трех эпизодов на Amazon Prime Video.

Интервью с Сауроном: актер сериала «Властелин колец» рассказал о связи с Галадриэль

Источники: GamesRadar, IGN

Раздел Кино выходит при поддержке?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.

Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить