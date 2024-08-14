Интервью с Сауроном: актер сериала «Властелин колец» рассказал о связи с Галадриэль

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Конец первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» раскрыл тайну Халбранда: он является Сауроном. Но главный злодей снова маскируется.

Второй сезон представляет новую, культовую версию персонажа: Аннатара, известного как Властелин Даров. Сейчас его манипуляции направлены на Келебримбора — но не только. Саурон будет использовать свою силу, чтобы создать больше Колец власти. На Comic-Con актер Чарли Уикерс рассказал журналистам о захватывающей задаче вывести новую версию персонажа на экран:

«Я считаю, что все должно возникнуть через психологическую линию. Все это было основано на психологии, которую я разработал для персонажа с самого начала, поэтому все, что существовало в Халбранде, должно быть и в Аннатаре», — объясняет он. «Я начал с того, что «он должен двигаться совсем по-другому, говорить совсем по-другому», но дальше в процессе я понял, что они имеют много общего. Главное, что вы знаете, что хотите сделать кольца, не так ли? Эта идея, заложенная в конце первого сезона — исцелить Средиземье».

Во втором сезоне зритель встретит Саурона после того, как его разоблачила и изгнала Галадриэль. Виккерс говорит, что это разозлило его персонажа. «Я думаю, что они связаны, если не из-за близости, то из-за их психологии», — объясняет актер динамику обоих персонажей.

«Они высшие существа, поэтому я уверен, что это глубже, чем находиться в одном месте вместе. Я думаю, тот факт, что когда она отказывает ему в конце первого сезона, очень раздражает его. Я бы солгал, если бы сказал, что в нем нет ни одной части, которая думает: «Я могу получить ее, заставить присоединиться ко мне».

Второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти» начнется 29 августа на Amazon Prime Video.

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Источник: GamesRadar

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