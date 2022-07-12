Опубликован первый полноценный снимок с телескопа «Джеймс Уэбб»

Как и было запланировано, команда телескопа «Джеймс Уэбб» продемонстрировала первые полноценные цветные снимки, полученные с помощью этой новой космической обсерватории. Телескоп сделал самое глубокое и чёткое инфракрасное изображение далёкой Вселенной на сегодня. Это детализированное изображение скопления галактик SMACS 0723.

В поле зрения телескопа «Джеймс Уэбб» впервые появились тысячи галактик, включая самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне. Этот фрагмент огромной Вселенной можно сравнить с песчинкой, которую кто-то держит на расстоянии вытянутой руки.

На изображении запечатлено глубокое поле, снятое камерой NIRCam (Near-Infrared Camera). Оно представляет собой композицию, созданную из различных изображений, которые сделаны на разных длинах волн, общей продолжительностью 12,5 часа. Это позволило достичь глубины в инфракрасном диапазоне, недостижимой для космического телескопа Хаббла.

На изображении показано скопление галактик SMACS 0723, каким оно было 4,6 млрд лет назад. Объединённая масса этого галактического скопления действует как гравитационная линза, увеличивая гораздо более далекие галактики за ней. Камера NIRCam смогла чётко сфокусировать эти далёкие галактики. У них есть крошечные, слабые структуры, которые никогда раньше не наблюдались, включая звездные скопления и диффузные детали. Получаемые с телескопа «Джеймс Уэбб» данные позволят исследователям узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик. Это связано с тем, что инструментарий космической обсерватории позволяет находить и документировать самые ранние галактики во Вселенной.

Полнаразмерные версии изображения в различных форматах доступны на сайте проекта. Вскоре также должна стать доступной галерея первых снимков, полученных с телескопа «Джеймс Уэбб».