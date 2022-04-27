Новости

Game Developer: Sony обязала разработчиков создавать ограниченные по времени демоверсии игр для платной подписки PlayStation Plus Premium

Game Developer: Sony обязала разработчиков создавать ограниченные по времени демоверсии игр для платной подписки PlayStation Plus Premium

Sony уже в июне объединит PlayStation Plus и PlayStation Now в один сервис. После этого пользователям предложат три варианта подписки: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium. Последняя будет наиболее дорогой (119,99 долларов или евро). Для владельцев этой подписка собираются предлагать в виде бонуса ограниченные по времени пробные версии игр.

Сайт Game Developer сообщил, что незадолго до начала запуска объединенного сервиса Sony начала предъявлять больше требований к разработчикам. Например, некоторые игровые студии, работающие над продуктами с оптовым ценником не менее 34 долларов, обязаны создать пробные версии длительностью не менее двух часов.

Sony проинформировала студии о своих указания через портал для разработчиков без предварительного предупреждения. У студий есть три месяца после появления их игр в PlayStation Store, чтобы выпустить временную демоверсию. Она должна быть доступна только пользователям PlayStation Plus Premium и минимум в течение 12 месяцев.

Эта политика не распространяется на ранее выпущенные игры, продукты дешевле 34 долларов или для PlayStation VR.


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить