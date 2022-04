Game Developer: Sony обязала разработчиков создавать ограниченные по времени демоверсии игр для платной подписки PlayStation Plus Premium

Sony уже в июне объединит PlayStation Plus и PlayStation Now в один сервис. После этого пользователям предложат три варианта подписки: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium. Последняя будет наиболее дорогой (119,99 долларов или евро). Для владельцев этой подписка собираются предлагать в виде бонуса ограниченные по времени пробные версии игр.

Сайт Game Developer сообщил, что незадолго до начала запуска объединенного сервиса Sony начала предъявлять больше требований к разработчикам. Например, некоторые игровые студии, работающие над продуктами с оптовым ценником не менее 34 долларов, обязаны создать пробные версии длительностью не менее двух часов.

Sony проинформировала студии о своих указания через портал для разработчиков без предварительного предупреждения. У студий есть три месяца после появления их игр в PlayStation Store, чтобы выпустить временную демоверсию. Она должна быть доступна только пользователям PlayStation Plus Premium и минимум в течение 12 месяцев.

Эта политика не распространяется на ранее выпущенные игры, продукты дешевле 34 долларов или для PlayStation VR.