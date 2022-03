Sony объединит PlayStation Plus и PlayStation Now в один сервис в июне и предложит три подписки

Президент и главный исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан заявил, что в июне объединят PlayStation Plus и PlayStation Now. Сервис получит название PlayStation Plus и будет доступен по подписке в трех вариантах.

Первый уровень — PlayStation Plus Essential. При такой подписке пользователи получат две ежемесячные игры, эксклюзивные скидки, облачное хранилище для сохранения игр. Такой доступ похож на уже существующую подписку PlayStation Plus.

Стоимость для пользователей не изменится — €59.99 в год для Европы и $59.99 в год для США.

Второй уровень – PlayStation Plus Extra. Подписчики получат каталог из 400 игр для PS4 и PS5, включая блокбастеры из каталога PlayStation Studios и сторонних партнеров. Такая подписка обойдется уже в $99,9 для США и 99,99 для Европы.

Третий уровень – PlayStation Plus Premium, который включает в себя все преимущества уровней Essential и Extra. Дополнительно добавят 340 игр, в том числе для PS3 через потоковую передачу в облаке. Отдельно будет доступен каталог классических игр, доступных как для потоковой передачи, так и для загрузки с оригинальных поколений PlayStation, PS2 и PSP. Пользователи получат доступ к облачному геймингу для оригинальных игр для PlayStation, PS2, PSP и PS4, а играть можно будет с помощью консолей PS4 и PS5, а также ПК.

Бонусом будут предлагаться ограниченные по времени пробные версии игр, чтобы клиенты могли попробовать выбранные игры перед покупкой.

Стоимость такого пакета – $119,99 в год для США и €119,99 в год для Европы.

На рынках, где нет без облачной потоковой передачи, вводят пакет PlayStation Plus Deluxe по более низкой цене. Клиентам предложат каталог классических игр для PlayStation, PS2 и PSP. Цены зависят от рынка.

Новый объединенный сервис PlayStation Plus на старте получит игры Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 и Returnal. Первыми к сервису подключат на нескольких рынках в Азии, затем в Северной Америке, Европе и остальном мире. Полностью на новый сервис перейдут к концу первой половины 2022.