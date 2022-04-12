Пандемический бум спроса на ПК закончился: продажи Chromebook обвалились

Согласно предварительным отчетам Gartner, Inc., глобальные поставки ПК составили 77,5 млн единиц в первом квартале 2022 года. Это на 7,3% меньше, чем в первом квартале 2021 года. Аналитики утверждают, что на спад рынка повлияло резкое падение продаж Chromebook.

«После беспрецедентного всплеска продаж Chromebook в 2020 и начале 2021 года, вызванного спросом со стороны образовательного рынка США, рост продаж Chromebook замедлился». Микако Китагава, директор по исследованиям Gartner

Общий рынок ПК, за исключением Chromebook, вырос на 3,3% в годовом исчислении. Замедление потребительского спроса немного сдерживают продажи бизнес-ПК. Это связано с возвращением сотрудников в офисы, что создало спрос на настольные устройства.

Снижение продаж Chromebook оказало наибольшее влияние на США, где общий объем упал на 16,5% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами в поставках ПК, по данным Gartner, остаются Lenovo с долей рынка 23,6%, HP с 20,5% и Dell c 17,7%. На четвертом месте Apple, которая занимает 9% всех мировых поставок.

Предварительные результаты International Data Corporation также подтверждают сокращение поставок ПК. По их данным, в первом квартале 2022 г. спрос на компьютеры, рабочие станции и ноутбуки снизился на 5,1%. Двухгодичный рост сменился небольшим откатом, но это не означает, что в отрасли есть кризис, несмотря на постоянные проблемы с цепочкой поставок и логистикой. В течение квартала поставщики отгрузили 80, 5 млн ПК. И общий объем поставок уже седьмой квартал подряд превышает 80 миллионов единиц, чего не было с 2012 года.

«Мы наблюдаем некоторое замедление как на образовательном, так и на потребительском рынках, но все индикаторы показывают, что спрос на коммерческие ПК остается очень высоким. Мы также считаем, что в ближайшем будущем потребительский рынок снова оживится». Райан Рейт, вице-президент группы IDC Worldwide Mobile Device Trackers

Отчеты IDC по мировым поставкам отличаются на доли процентов. Lenovo остается ведущей компанией с долей рынка 22,7%, за ней следуют HP Inc., Dell Technologies и Apple.

Прошлый отчет IDC констатировал увеличение поставок планшетов и хромбуков по итогам 2021 года, но в последнем квартале произошел резкий спад.