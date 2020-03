Gcam на минималках. Google выпустила облегченное приложение Camera Go

Google представила новое приложение Camera Go для ряда устройств начального уровня с операционной системой Android Go. Изначально Android Go дебютировала два года назад как облегчённая версия Android, предназначенная для бюджетных смартфонов. Теперь эта система установлена на 100 млн активных устройств. Google уже создала Go-версии многих своих приложений, включая Gmail, YouTube и Google Maps. Теперь в их числе есть и приложение камеры.

Camera Go имеет простой интерфейс без каких-либо отвлекающих элементов, поскольку рассчитано на людей, впервые использующих смартфон. Google остаётся верной своему первоначальному видению Android Go. С приложением Camera Go пользователи могут не беспокоиться о хранилище, программа будет отслеживать, сколько свободного места для хранения фотографий или видео у них осталось, и предлагать различные варианты очистки.

Ведущий менеджер направления Android Арпит Мидха (Arpit Midha) отметил, что Camera Go глубоко интегрирована в операционную систему смартфона. В приложении даже есть портретный режим для создания эффекта размытия на фотографиях. Поэтому устройства за $50 тоже смогут делать красивое боке. Первым смартфоном на Android Go с новым приложением Camera Go станет Nokia 1.3, он появится в продаже в апреле этого года по цене €95.

Источник: The Verge