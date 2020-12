«GeForce RTX 30 Out of Stock Edition». NVIDIA пожаловалась на нехватку GPU и других компонентов для новых видеокарт Ampere

2 декабря по всему миру (в том числе в Украине) начались продажи партнерских вариантов GeForce RTX 3060 Ti — четвертой по счету и самой доступной («всего» 21 590 гривен) на сегодня видеокарты в линейке RTX 30-й серии (Ampere). Младшая модель игрового семейства Ampere сразу приняла дефицитную эстафету от старших адаптеров, и пользователи не прекращают шутить на тему замену рекламного слогана RTX ON на более подходящий Out of Stock. Тем временем топ-менеджеры «зеленого» чипмейкера продолжают оправдываться за дефицит.

На недавней ежегодной конференции Credit Suisse Annual Technology главный финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс сделала новое заявление по теме — она уточнила, что компания испытывает сложности не только с поставками достаточного количества GPU, которые производятся на мощностях Samsung по техпроцессу 8 нм, но и других компонентов, необходимыми для изготовления карт. Иными словами, спрос настолько велик, что не справляется ни Samsung, ни поставщики других компонентов.

«У нас действительно есть сложности с поставками и они не ограничиваются только производством кремниевых пластин и кристаллов GPU, но и распостраняются на другие необходимые материалы и компоненты. Мы продолжаем работать над решением проблемы ограниченных поставок, но, скорее всего, в игровом сегменте спрос будет опережать предложение до конца четвертого квартала. Колетт Кресс, главный финансовый директор NVIDIA

Еще в октябре, комментируя острую нехватку старших видеокарт GeForce RTX 30-й серии на всех без исключения рынках, глава NVIDIA Дженсен Хуанг предупредил, что до конца этого года решить проблему не удастся. В то же время месяцем ранее Колетт Кресс заявила, что дефицит новых карт может сохраняться и в первом квартале следующего года. Но это впервые NVIDIA публично говорит о проблемах с поставками материалов и компонентов.

В следующем месяце NVIDIA должна вывести на рынок новые видеокарты на базе GPU GA106 — RTX 3060/3050, а также мобильные видеокарты Ampere, которые будут использоваться в будущих игровых ноутбуках на базе APU AMD Cezanne-H и Intel Tiger Lake-H.

Справедливости ради, не только NVIDIA испытает сложности с удовлетворением спроса на новые видеокарты. У конкурирующей AMD ситуация ничем не лучше — не так давно компания предупредила, что в ближайшие месяцы не стоит ждать нормализации цен на Radeon RX 6800 от AIB-партнеров. В дефиците также оказались и новые консоли Microsoft и Sony.