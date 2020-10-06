«Есть проблема спроса, а не предложения». Глава NVIDIA предупредил, что дефицит RTX 3080 и RTX 3090 сохранится до 2021-го





На данный момент видеокарты NVIDIA поколения Ampere представлены исключительно старшими моделями RTX 3080 и RTX 3090 — обе они оказались в жестком дефиците буквально в первые же минуты после старта продаж и с тех пор ничего особо не изменилось. На сессии вопросов и ответов после GTC Digital 2020 глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что компания не ожидает улучшения ситуации с острой нехваткой видеокарт RTX 3080 и 3090 до начала 2021-го. Вот только новое объяснение вызывает не меньше вопросов, чем старое.

«Я считаю, что в течение года спрос будет превышать все наше предложение. Учтите, что для нас это тоже двойная нагрузка. Двойная нагрузка — это предпраздничные дни. Даже до начала сезона праздников у нас все было просто замечательно, но теперь ко всему этому нужно добавить «фактор Ampere» и еще дополнительно «фактор предпраздничного Ampere», и в результате получится феноменально высокий спрос в четвертом квартале». Дженсен Хуанг, глава NVIDIA

Пикантности данной ситуации придает тот факт, что в сохраняющемся дефиците GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 руководство NVIDIA видит не слабое предложение и ограниченные поставки, а скорее избыток спроса. По крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой из заявления главы NVIDIA.

«В случае 3080 и 3090 есть проблема спроса, а не предложения. Проблема спроса в том, что он намного больше, чем мы ожидали — а мы действительно прогнозировали высокий спрос. Розничные продавцы скажут вам, что ничего подобного не случалось за более чем десять лет эволюции и продаж вычислительной техники. Это отсылает к временам Windows 95 и Pentium, когда люди как будто не в себе сметали с полок подобную продукцию. Так что это такое явление, которое мы не могли предвидеть, и мы просто не были готовы к нему Даже если бы мы могли предвидеть столь высокий спрос, я не думаю, что можно было бы нарастить предложение в столь короткие сроки. Производство растет огромными темпами. Процент выхода годной продукции очень высокий и никаких задержек с отгрузками продукции на рынок нет, просто ее мгновенно раскупают. Я очень ценю это. Я просто не думаю, что есть реальная проблема, которую нужно решать. Это феномен, который нужно наблюдать. Это просто феномен.

Буквально на днях NVIDIA перенесла выход GeForce RTX 3070 на 29 октября, чтобы произвести побольше видеокарт к старту продаж.

Источник: Tom’s Hardware