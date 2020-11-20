NVIDIA: нехватка видеокарт GeForce RTX 30-й серии может наблюдаться еще несколько месяцев





Компания ожидает, что спрос графические адаптеры Ampere будет опережать предложение и после праздничного сезона. Иными словами, дефицит новых карт может (и, вероятно, будет) сохраняться в первом квартале следующего года.

О ситуации с поставками видеокарт GeForce RTX 30-й серии рассказал финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс, общаясь с инвесторами после оглашения финансовых итогов минувшего квартала. Топ-менеджер признал, что затяжное производство и ограничения в цепочках поставок являются основными причинами нехватки графических процессоров.

«Мы прогнозировали высокий спрос, но в итоге он превзошел даже самые высокие ожидания. Учитывая общеотраслевые ограничения производственных мощностей, может потребоваться еще несколько месяцев, чтобы спрос на продукцию и ее предложение окончательно сравнялись». Колетт Кресс, финансовый директор NVIDIA.

В октябре, комментируя острую нехватку старших видеокарт GeForce RTX 30-й серии на всех без исключения рынках, глава NVIDIA Дженсен Хуанг предупредил, что до конца этого года решить проблему не удастся. Из-за дефицита компания ранее отложила на две недели релиз более доступной RTX 3070, чтобы произвести побольше видеокарт к старту продаж. Но в итоге судьба старших адаптеров постигла и RTX 3070.

Справедливости ради, не только NVIDIA не смогла обеспечить на старте достаточное количество новых карт, чтобы их хватило на всех. У конкурирующей AMD, которая буквально на днях выпустила первые карты Radeon RX 6000, ознаменовавшие долгожданное возвращение «красных» в сегмент high-end, ситуация ничем не лучше. Более того, многочисленные сообщения указывают, что с доступностью карт Radeon RX 6000 все еще хуже. В дефиците также оказались и новые консоли Microsoft и Sony.