AMD: пройдет 4-8 недель прежде чем цены на Radeon RX 6800 от AIB-партнеров вернутся к рекомендуемым





Около полутора недель назад NVIDIA предупредила, что нехватка видеокарт GeForce RTX 30-й серии может наблюдаться еще несколько месяцев. Теперь же появилось обновление по ситуации с конкурирующими картами Radeon RX 6000, ознаменовавшими долгожданное возвращение «красных» в сегмент high-end. Увы, новости неутешительные — AMD прямо заявила о том, что ожидать нормализации цен в ближайшие месяцы не стоит.

Стартовые партии эталонных версий первых карт Radeon RX 6000 (Radeon RX 6800 и RX 6800 XT), поступивших в продажу 18 ноября, ввиду их незначительного объема на зарубежных площадках раскупили за считанные минуты, и выход альтернативных вариантов от OEM-партнеров «красных» на прошлой неделе ничего не изменил. Более того, ситуация с доступностью моделей в исполнении AIB-партнеров AMD оказалась даже хуже, чем при выходе эталонных модификаций — на рынок вышло ограниченное количество карт, а цены оказались далеки от рекомендуемых. Авторы YouTube-канала HardwareUnboxed обсудили удручающую ситуацию с доступностью и ценами на карты Radeon RX 6800 в свежем видео. Им удалось получить официальный комментарий AMD по данному вопросу.

В AMD ожидают, что возможность купить карты Radeon RX 6800 альтернативного дизайна по рекомендованным ценам можно будет через 4-8 недель. Обозреватели ведущих профильных сайтов оказались в неловком положении из-за несоответствия реальных цены рекомендуемым — получается, что те своими графиками, отражающими производительность на затрачиваемый доллар, попросту ввели покупателей в заблуждение, поскольку таких низких предложений попросту нет. Особенно огорчает, что подобного рода проблемы с доступностью на старте наблюдаются у AMD с незапамятных времен, и за долгие годы компания так и не смогла их решить.

Завышенные цены на первые карты Big Navi могут быть обусловены несколькими факторами — ограниченные поставки GPU на старте продаж, очень низкая маржа для AIB-партнеров и жадностью ритейлеров.

Ресурс Videocardz для наглядности ситуации делал таблицу со сравнением на примере крупного американского магазина Newegg — реальные цены в зависимости от версии адаптера на $81-$251 выше заявленных рекомендуемых.