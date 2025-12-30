Новости Игры 30.12.2025 comment views icon

Геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 на релизе, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4

Маргарита Юзяк

Один геймер пообещал сыну PS5 и GTA 6 в следующем году, если тот возьмет платину в Crash Bandicoot 4. Теперь в их доме идет ожесточенная битва за получение каждой ачивки.

Отец под ником @HarrisonTheHutt написал в X (Twitter) о «сделке дьявола», которую он предложил сыну. Он подарил Crash Bandicoot 4 на Рождество и её всего лишь надо пройти на 100%. Но условия простые только на словах. Полное прохождение игры со всеми достижениями считается одним из самых сложных челленджей.

«Я сказал ему, что если он получит все достижения, я куплю ему PS5 и GTA 6 на день рождения в следующем году. Ему уже очень трудно. Мне нравится быть злым папой», — пишет пользователь @HarrisonTheHutt.

Получение платины в Crash Bandicoot 4 это прежде всего испытание нервов геймера. Например, ачивка Perfectionist требует пройти все уровни без смертей и собрать коллекционные предметы, для Faster Than Sound надо пробежать все уровни на время и выбить платиновые результаты. Для другого достижения OVER-Overachiever надо собрать все релики, а для King of Bling найти все гемы. И это лишь небольшая часть ачивок, которых 50.

Разные ютуберы называли получение этой платины «абсолютной пыткой» и «настоящей болью«… Но мальчик не хочет так просто терять шанс на PS5 и GTA 6, которую удачно для него перенесли на ноябрь 2026 года. Уже через день после первого сообщения парень выбил 11 из 50 достижений, и это заставило отца задуматься, не была ли сделка ошибкой.

«Я знаю, что он может это сделать, если приложит усилия. Я, пожалуй, потеряю 700 фунтов стерлингов из-за этого глупого твита», — написал он на следующий день.

Достижения, которые успел собрать мальчик

Отец уточнил, что не запрещает пользоваться гайдами, но против читов. Но подростку даже с гайдами придется потратить не один десяток часов.

«Я видел твои ответы, где ты говорил, что он уже играл в оригинальную трилогию, Twinsanity и кое-что еще. Возможно, стоит начать спрашивать, хочет ли он PS5 без дисковода или цифровую версию», — шутят пользователи.

Сегодня история получила еще одно обновление. Отец признался, что немного помогает сыну, чтобы тот лучше понял, как проходить уровни. Он почти прошел за него один из уровней, а затем нажал кнопку перезагрузки уровня, чтобы прогресс не сохранился. И как бы мужчина не писал, что потратит деньги из-за «глупого твита», похоже, ему нравится проводить больше времени со своим сыном за общим делом.

